نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلي تعمليها.. الجبنة الرومي التركي في البيت عملت 3 كيلو جبنة من كيلو لبن أحلي وأوفر من الجاهزة في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت زي المحلات بخطوات سهلة أحضريها في منزلك، ولأفراد أسرتك فهي من الوصفات المفضلة سهلة التحضير بمكونات مغذية وموجودة في كل منزل، ومن خلال أن تستعيني بتلك المقادير الآتية سيكون من اليسير جدًا الوصول لقوام الجبن الرومي المضبوط والمثالي مثل الجاهزة تماما، وبالنسبة للمقادير التي يسهل خلطها وتجانسها لعمل جبن رومي بطريقة صحيحة مع كل أسرار طريقة التحضير نتابعها من خلال ما يلي، مع توضيح الخطوات التي تعطيكي أفضل نتيجة، وبدون أي مواد حافظة.
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت زي المحلات
من الممكن لكل ربات البيوت أن تقمن بتحضير جبن رومي عالي القيمة الغذائية، وعالي البروتين من خلال استعمال مكونات مغذية ومتوفرة في منزلك، وأهم المكونات التي يمكنك استعمالها في تحضير الوصفة لنوعية الجبن الرومي ما يلي:
مكونات لعمل الجبن الرومي في المنزل
أفضل المقادير المستخدمة لإعداد الجبن الرومي ما يلي:
- لترين من الحليب كامل الدسم.
- ثمرة واحدة من البطاطس المهروسة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة مكون الخل الأبيض.
- قطرات من الليمون.
- علبة صغيرة زبادي.
- ملعقتان متوسطتان قشدة بلدي.
- مكعبات صغيرة من الثلج.
- شاش للتصفية.
- قدر ملائم.
طريقة الإعداد للجبن الرومي في البيت
الخطوات التحضيرية لخليط الجبن الرومي تكون كما يلي:
- أحضري الوعاء الملائم، وضعي فيه كم الحليب المتوفر لديكِ.
- الحليب يظل على نار مباشرة حتى الغليان.
- تهدئة النار ثم إضافة المكونات تدريجيًا، ونبدأ بالخل مع الليمون.
- استمري في التحريك للمكونات الثلاث.
- تجدي أن كتل من الحليب تتكون، ويبدأ الانفصال لسوائل الحليب.
- قومي بعدها بإضافة كم الزبادي، وحركي المكونات لخمس دقائق من الأسفل للأعلى.
- أضيفي قدر الملاح المناسب.
- كمية البطاطس المسلوقة المتوفرة يتم هرسها جيدًا، وتُضاف للحليب وبقية المكونات.
- حركي الخليط مرة أخرى، واحرصي على أن تكون الخلطة للمكونات غير ملتصقة بقع الإناء.
ارفعي الإناء من فوق النار، وابدئي في التصفية باستعمال قطعة ملائمة من الشاش.
- التخلص تمامًا من أي سوائل، وتوضع كمية الجبن المستخرجة بوعاء ملائم.
- التقطيع يكون بعد تجمد الجبن تمامًا.
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