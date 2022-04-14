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من الحلويات اللذيذة والمشهورة جدا هو بلح الشام، له مذاق خاص ومميز ويقبل على تناوله العديد من الأشخاص، وخاصة في شهر رمضان المبارك يذهب العديد إلى المحلات لشرائه هو والكنافة والقطايف، واليوم سنقدم لكم طريقة بسيطة جدا لعمل بلح الشام في المنزل مثل المحلات وبنفس القرمشة تعرفي عليها الآن. مكونات بلح الشام ربع كوب زبدة.

كوب ماء.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة نشا الذرة.

3 حبات من البيض.

نصف ملعقة فانيليا.

رشة بسيطة من الملح.

2 كوب سكر وكوب ماء ورشة عصير ليمون وملعقة ماء زهر القطر. طريقة تحضير قطر بلح الشام نحضر إناء صغير ونضيف فيه السكر والماء وعصير الليمون وماء الزهر، ونخلط المكونات معا جيدا.

نضع الإناء على النار حتى الغليان.

يرفع من النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما. طريقة تحضير عجينة بلح الشام في المنزل نحضر إناء ونضيف فيه الماء والزبدة.

نحضر إناء آخر ونضيف فيه نشا الذرة والدقيق والملح.

نخلطهم معا جيدا ثم نضعهم على خليط الماء والزبدة في الإناء.

نقلب الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات معا، ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق.

نرفع الإناء من النار حتى يبرد، نضيف البيض إلى الخليط على عدة دفعات.

نخلط البيض مع العجين جيدا حتى الحصول على عجين متماسك.

نقوم بتسخين الزيت على النار ويكون بدرجة حرارة متوسطة.

نضع العجين في كيس مثقوب من الأسفل.

نقوم بتشكيل العجين على شكل قطع أسطوانية أو الشكل الذي نرغب فيه.

نضع قطع بلح الشام في الزيت مباشرة.

نتركها في الزيت حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

نخرجها من الزيت ونضعها في القطر مباشرة.

يقدم بلح الشام بارد او دافئ حسب الرغبة، ونتناول معه المشروب المفضل كالشاي أو القهوة. نصائح عند تناول بلح الشام يجب على كل من يتبع حمية غذائية أن يتجنب تناول الأكلات الدسمة ومنها بلح الشام، أو يكتفي بتناول قطعة واحدة فقط منه.

تجنب الاستهلاك الكبير السكريات، لأنها تسبب ارتفاع الأنسولين في الدم، كما أنها تسبب الالتهابات.

تجنب الإكثار منه حتى لا يرتفع الكوليسترول مما يضر بصحة القلب. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا مثل المحلات بأسهل وصفة - ثقفني

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