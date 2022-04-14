نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الأصلية لعمل الكنافة بالجبنة الموزاريلا بطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيالكنافة بالجبنة الموزاريلا تعتبر من الأطعمة التي يكثر تناولها في شهر رمضان؛ حيث تكثر أيضا أماكن بيعها في كل مكان نظرا لحلول شهر رمضان المعظم، كما أن الكنافة يكثر طرق عملها فهي معروفة أنها من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير، بينما اليوم نقدمها لكم بطريقة مختلفة تماما وهي تعتبر من الأصناف اللذيذة، والجبنة الموتزريلا تضيف لها مذاق خاص واليوم من خلال مقالنا هذا نقدم لكم هذه الوصفة البسيطة لإعدادها بالمنزل؛ حيث الطعم ولضمان سلامة أفراد الأسرة من أنهم يتناولونها من خارج المنزل.

الكنافة بالجبنة الموزاريلا

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على الكنافة بالجبنة الموتزاريلا ذات المذاق الشهى والطعم المختلف المميز، وتتمثل مكونات هذه الوصفة من الآتي:

نصف كيلو من الكنافة.

8/1 كيلو من الجبنة الموتزاريلا.

كوب من السمنة أو الزبدة.

مكسرات مشكلة.

فستق مجروش.

طريقة التحضير

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا؛ حيث أن طريقة عملها سهلة جدا ولن تستغرق وقت في تحضيرها، وإليكم الخطوات كالتالي:

يتم إشعال الفرن أولا قبل البدء في إعداد الوصفة.

نوضع الكنافة في وعاء عميق ونضع عليها كوب الزبدة، ويتم تغليفها جيدا من خلال فركها بالزبدة.

يتم تقسيم الكنافة نصفين متساويين.

ثم يتم إحضار صينية مدهونة بالسمن ونضع بها نصف من الكنافة بطريقة متساوية.

ثم بعد ذلك نضع الجبنة الموزاريلا والكمية على حسب الرغبة ونضعها على الكنافة بالتساوي.

نضع الجزء المتبقي من الكنافة مع توزيعها جيدا مع الضغط عليها.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نحصل على اللون الذهبي الرائع.

نخرج الكنافة من الفرن وتسقى بالشربات البارد فور خروجها.

عندما تتشرب الشربات ترش بالمكسرات والفستق أو اي نوع مكسرات ترغبه.

تقطع وتقدم باردة على طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

من خلال المكونات والخطوات التالية يمكنك عمل الشربات التي يكتمل بها جمال الحلويات، وهي كما يلي:

2 كوب ونصف من الماء.

2 كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نضع الماء والسكر على النار ثم بعد أن تسخن الماء ويذوب السكر نضع عصير الليمون والفانيليا حتى يغلي ويتماسك قليلا ثم نرفع الوعاء من النار ونتركه يبرد حتى يتم الاستخدام.