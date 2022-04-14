نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الكنافة النابلسية السورية على أصولها في البيت في المقال التالي

كيفية عمل الكنافة النابلسية السورية هي أحد أشهر أنواع الكنافة التي توجد في المنطقة العربية وخاصةً منطقة الشام، فهي تختلف بشكل كبير عن الكنافة المتعارف عليها في كثير من الدول العربية وخاصةً مصر، وهذا بسبب أن حشوها يكون عبارة عن نوع جبنه مخصص وليس مكسرات أو قشطه كالمتعارف عليه، وسبب كثرة الأسئلة حول طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالطريقة الأصلية قدوم شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تحضير حلويات كثيرة وأشهرها الكنافة التي تعد من علامات شهر رمضان الكريم بجانب أنواع أخرى من طرق عمل الكنافة مثل: الكنافة بالمانجو. كيفية عمل الكنافة النابلسية السورية كوبان من الجبن العكاوي.

مقدار نصف كوب من الزبدة الذائبة.

فستق مجروش أو مطحون.

مقدار نصف ملعقة لون طعام أحمر صغيرة.

نصف كيلو من عجينة الكنافة الطازجة.

مقدار كوب ونصف من الشربات. طريقة التحضير أول خطوة نقوم ببشر الجبنة العكاوي ونضيف لها قطعتين من الجبنة الموزاريلا أو الجبنة الكيري ليس بها ملح، فتلك الجبن هي أساس الكنافة النابلسية السورية. بعد ذلك يتم تقسيم مقدار الزبدة إلى ٣ أقسام، في القسم الأول يتم خلط اللون فيه وتقليبه. ثم نضع الكنافة في وعاء كبير وعميق ونفركها جيداً حتى تصبح مفككة تماماً، ونضع عليها خليط الزبد باللون. نقوم بوضع مقدار الزبد الثاني في صينية ونرفعها على نار هادئة ونفرد كمية الكنافة في قاعها وعلب الجوانب ونتركها قليلاً حتى تأخذ لون، ثم نرفعها من على النار ونضيف لها الجبنة. نترك الجبنة لمدة دقيقتين حتى تذوب بشكل تام. بعد ذلك يمكن تغطيتها بكمية أخرى من الكنافة ونضيف لها كمية الزبد، ونقوم بقلب الكنافة في صينية مرة ثانية حتى تتحمر وتأخذ لون وبهذا يكون قد تم حشوها بالجبنة. الكنافة النابلسية الأصلية نصف كيلو من الكنافة.

مقدار ربع كيلو من: الجبنة العكاوي، الجبنة الموزاريلا.

كوب كبير من السمن البلدي.

مقدار ربع كوب من السكر البودر. طريقة التحضير أولاً يجب وضع الجبنة العكاوي في كمية مياه لمدة ثمانٍ ساعات حتى تتخلص من أي ماء موجودة بها. بعد ذلك نبدأ بفرك الكنافة جيدًا ويفضل أن تكون الكنافة مثلجة ليسهل تفكيكها وتصبح ناعمة. ثم نحضر الكنافة في وعاء ونضيف لها (السكر البودر، اللون)ونقلبهم جيدًا. بعد ذلك نحضر صينية مناسبة وندهنها بقليل من الحشو، ثم نضيف نصف كمية الحشو ونفردها جيدًا ونضغط عليها قليلاً مع مراعاة عمل حواف للصينية. ثم نضع الجبن بعد تقطيعها في شرائح ونوزعها في قاع الصينية والموزاريلا فوقها ونساوي الحواف، بعدها نوزع كمية السمنة المتبقية على وجه الصين ونضعها في فرن مسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة. بعدما نخرجها نضع عليها الشربات ونقلبها ثم تقدم. عمر شويل - جدة كيفية عمل الكنافة النابلسية السورية على أصولها في البيت - ثقفني طبخ

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