ب2 كوب دقيق وكوب حليب أعملي بسكويت القهوة على أصوله بطريقة مقرمشة ولذيذة

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بإستخدام البيض والحليب والدقيق والسمنة عليكي بعمل أشهى بسكويت يمكنك تناوليه وبطعم أفضل من الطعم المباع في المحلات الخارجية، حيث يقبل الكثير من الأطفال على شراء البسكويت من المحلات التجارية لتناوله ويعتبر هذا البسكويت المباع يحتوي على المواد الحافظة التي تهلك بصحتنا وتسبب لنا العديد من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة، ولكننا بإمكاننا عمل هذا البسكويت في المنزل بإستخدام هذه المكونات التي قومنا بذكرها ويمكننا عمله عن طريق إضافة بعض المنكهات التي تعطي إليه نكهة وطعم جميل.
مثل إضافة الفانيليا وإضافة القهوة والنيسكافيه كل هذه النكهات تضيف طعم رائع لهذا البسكويت، ويعتبر بسكويت القهوة من ألذ أنواع البسكويت وأشهى النكهات التي تضاف إلى البسكويت، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل بسكويت القهوة بأجمل طعم وسوف نقدم إليكي طريقة عمل بسكويت القهوة ومكونات عمل هذا البسكويت بالمكونات البسيطة والغير مكلفة.
مكونات عمل بسكويت القهوة
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب واحد ونصف من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
طريقة عمل بسكويت القهوة
- قومي أولا بتحضير العجان الكهربائي وقومي بوضع كوبان إثنان من الدقيق مع ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر وثلاث ملاعق كبيرة من القهوة مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح.
- بعد وضع هذه المكونات الجافة قومي بتقليبها جيدا حتى تختلط ببعضها تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع كوب واحد ونصف من السكر ثم ضيفي كوب واحد ونصف من الحليب وكوب واحد ونصف من السمنة السائلة وقومي بعجنهما في العجان جيدا ثم قومي بإضافة ثلاث حبات من البيض تدريجيا.
- وبخلط هذه المكونات جيدا قومي بترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة واحدة.
- بعد ذلك قومي بتحضير المكبس الذي يحتوي على العديد من الأشكال المختلفة لعمله بأشهى طعم وبأشكال مختلفة ثم قومي برص أشكال البسكويت المختلفة في الصينية بعد أن تقومي بدهنها بالسمنة.
- ثم قومي بعد ذلك بتشغيل الفرن واتركيها حتى تسخن ثم قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الشهي.
- بعد نضجه جيدا قومي بإخراج هذه الصينية من الفرن وقومي بتركها حتى تبرد ثم أحضري أطباق تقديم وقومي بتقديم البسكويت لتناوله بأشهى طعم.
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