نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل والجبنة الموتزريلا في الفرن على أصولها بطعم أول مرة تدوقيه في المقال التالي
تعد المكرونة البشاميل من انواع الصواني اللذيذة التي يمكننا تناولها في شهر رمضان لأنها خفيقة وسهلة الهضم وتعمل على إشباع المعدة بشكل متكامل، حيث تقدم المكرونة البشاميل بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل المكرونة بالفراخ والبعض الآخر من الناس يقومون بعملها باللحمة المفرومة والجبن وفي جميع الحشوات المضافة تبدو بطعم جميل ولكن نجد دائما أن العديد من الناس يقبلون على تناول المكرونة بحشوة الفراخ بالجبنة الموتزريلا.
حيث تعتبر هذه الحشوة من الحشوات الرائعة التي يمكننا حشو المكرونة بها، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الغير مكلفة والبسيطة والتي تحضر في أسرع وقت ممكن وبطعم أفضل من الطعم الذي تقدمه المطاعم الخارجية وبأسعار عالية وسوف نقدم إليكي طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل بالفراخ والجبنة الموتزريلا ونقدم إليكي سيدتي المكونات التي تحتاجها هذه الصينية لعملها بأشهى وألذ طعم.
مكونات صينية المكرونة بالبشاميل والجبنة الموتزريلا
- كيلو واحد من المكرونة القلم.
- كوب واحد من الدقيق.
- كوب واحد إلا ربع من السمنة السائلة.
- نصف كوب واحد من الحليب السائل.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- قطعتان من صدور الفراخ كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع مكعبات متساوية الحجم.
- ثلاث حبات من البصل.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.
- كمية من الجبنة الموتزريلا.
طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل بالفراخ والجبنة الموتزريلا
- أحضري حلة وقومي بوضع كمية من الماء وضعيها على النار حتى تغلي ثم ضعي المكرونة وقومي بتركها حتى يتم سلقها، ثم أرفعيها من على النار عند نضجها.
- قومي بعد ذلك بتحضير البشاميل وهي تحضير الحلة وضعي به كوب واحد إلا ربع من السمنة مع كوب واحد من الدقيق مع نصف ملعقة واحدة من الملح ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود، وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين على قوام كثيف ثم أرفعيه من على النار وأتركيه جانبا.
- ثم قومي بتحضير حشوة الفراخ وهي تحضير طاسة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من السمنة وضعي بها قطع الفراخ مع ثلاث حبات من البصل والطماطم المقطع وضيفي الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.
- ثم أحضري صينية وضعي بها كمية من السمنة وضعي كمية من البشاميل ثم كمية من المكرونة المسلوقة وضيفي حشوة الفراخ والجبنة الموتزريلا ثم ضيفي الكمية المتبقية من البشاميل والمكرونة وضيفي في الوجه الجبنة الموتزريلا وقومي بإدخالها الفرن.
- أتركيها حتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بتقطيعها وتصبح جاهزة لتناولها بأشهى طعم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل والجبنة الموتزريلا في الفرن على أصولها بطعم أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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