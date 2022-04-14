طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل والجبنة الموتزريلا في الفرن على أصولها بطعم أول مرة تدوقيه

تعد المكرونة البشاميل من انواع الصواني اللذيذة التي يمكننا تناولها في شهر رمضان لأنها خفيقة وسهلة الهضم وتعمل على إشباع المعدة بشكل متكامل، حيث تقدم المكرونة البشاميل بالعديد من الطرق والأشكال المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل المكرونة بالفراخ والبعض الآخر من الناس يقومون بعملها باللحمة المفرومة والجبن وفي جميع الحشوات المضافة تبدو بطعم جميل ولكن نجد دائما أن العديد من الناس يقبلون على تناول المكرونة بحشوة الفراخ بالجبنة الموتزريلا.

حيث تعتبر هذه الحشوة من الحشوات الرائعة التي يمكننا حشو المكرونة بها، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الغير مكلفة والبسيطة والتي تحضر في أسرع وقت ممكن وبطعم أفضل من الطعم الذي تقدمه المطاعم الخارجية وبأسعار عالية وسوف نقدم إليكي طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل بالفراخ والجبنة الموتزريلا ونقدم إليكي سيدتي المكونات التي تحتاجها هذه الصينية لعملها بأشهى وألذ طعم.

مكونات صينية المكرونة بالبشاميل والجبنة الموتزريلا

كيلو واحد من المكرونة القلم.

كوب واحد من الدقيق.

كوب واحد إلا ربع من السمنة السائلة.

نصف كوب واحد من الحليب السائل.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

قطعتان من صدور الفراخ كبيرة الحجم مقطعة إلى قطع مكعبات متساوية الحجم.

ثلاث حبات من البصل.

ثلاث حبات من الطماطم.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من بهارات الفراخ.

كمية من الجبنة الموتزريلا.

طريقة عمل صينية المكرونة بالبشاميل بالفراخ والجبنة الموتزريلا