بملعقتين من الفازلين جهزي وصفة تطويل وتكثيف الشعر والنتيجة في مدة لن تتخيليها

وصفة تطويل وتكثيف الشعر باستخدام الفازلين الطبي الرائع الذي يغفل عن فوائده الجميع، ومعظم الفتيات والنساء تحلم بشعر طويل رائع يكون مبهر للجميع حيث أنهم يسعون إلي وضع أنواع خلطات وكريمات كثيرة ولكن بدون فائدة، وهذه الوصفة الطبيعية تعمل على إطالة الشعر وتكثيفه وتمنع تساقطه وهذه النتائج لا تظهر إلا بالمواظبة على إستخدامها حتى نحصل على نتيجة صادقة غير مشكوك فيها، وهذه الخلطة لا يتم غسلها بعد وضعها على الشعر مثل الأنواع الأخرى ولكي نحصل على نتيجة أسرع يمكن استخدام الروزماري الرش ونرطب به الشعر من وقت لآخر طوال اليوم، واليوم سوف نعرض على كل متابعينا مكونات عمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر باستخدام الفازلين وزيت الروزماري وشرح طريقة تحضير الخلطة وطريقة استخدامها بطريقة مبسطة للجميع.

مكونات عمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر

تعتبر وصفة تطويل وتكثيف الشعر من الطرق الناجحة المجربة وفي مدة قليلة جداً تظهر النتائج فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كالآتي:-

٢ ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت الروزماري ( على حسب الكمية ).

كبسولة من فيتامين هـ.

علبة نظيفة فارغة.

طريقة تحضير الوصفة

تتنوع طرق عمل وصفات الشعر ولكن هذه الطريقة غير أي طريقة صادقة ومجربة، فهيا بن نتعرف على طريقة تحضيرها واستخدامها والخطوات كما يلي:-