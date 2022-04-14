نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقتين من الفازلين جهزي وصفة تطويل وتكثيف الشعر والنتيجة في مدة لن تتخيليها في المقال التالي
وصفة تطويل وتكثيف الشعر باستخدام الفازلين الطبي الرائع الذي يغفل عن فوائده الجميع، ومعظم الفتيات والنساء تحلم بشعر طويل رائع يكون مبهر للجميع حيث أنهم يسعون إلي وضع أنواع خلطات وكريمات كثيرة ولكن بدون فائدة، وهذه الوصفة الطبيعية تعمل على إطالة الشعر وتكثيفه وتمنع تساقطه وهذه النتائج لا تظهر إلا بالمواظبة على إستخدامها حتى نحصل على نتيجة صادقة غير مشكوك فيها، وهذه الخلطة لا يتم غسلها بعد وضعها على الشعر مثل الأنواع الأخرى ولكي نحصل على نتيجة أسرع يمكن استخدام الروزماري الرش ونرطب به الشعر من وقت لآخر طوال اليوم، واليوم سوف نعرض على كل متابعينا مكونات عمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر باستخدام الفازلين وزيت الروزماري وشرح طريقة تحضير الخلطة وطريقة استخدامها بطريقة مبسطة للجميع.
مكونات عمل وصفة تطويل وتكثيف الشعر
تعتبر وصفة تطويل وتكثيف الشعر من الطرق الناجحة المجربة وفي مدة قليلة جداً تظهر النتائج فهيا بنا نتعرف على مكونات هذه الوصفة وهي كالآتي:-
- ٢ ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من زيت الروزماري ( على حسب الكمية ).
- كبسولة من فيتامين هـ.
- علبة نظيفة فارغة.
طريقة تحضير الوصفة
تتنوع طرق عمل وصفات الشعر ولكن هذه الطريقة غير أي طريقة صادقة ومجربة، فهيا بن نتعرف على طريقة تحضيرها واستخدامها والخطوات كما يلي:-
- نحضر إناء به ماء ونضع عليه طبق ونضع هذا الإناء على النار ثم نضع في طبق ملاعق الفازلين ونحرك فيه حتى يذوب.
- ثم نرفع الطبق من على الإناء ونضيف عليه زيت الروزماري ونقلب حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كبسولات من فيتامين هـ ( كثرة الكمية لا تضر وجيدة لأصحاب الشعر الخفيف ) نحرك هذا الخليط جيداً حتى يصبح متجانس.
- نسكب هذا الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- نضع قليل من الخليط على الشعر بعد أن يتم غسل الشعر جيداً من الزيوت القديمة.
- عدم غسل الشعر بعد وضع الخليط ولكن من الأفضل نقوم برش اسبراي الروزماري طوال اليوم.
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