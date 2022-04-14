ايه اللي المفروض تدوري عليه في واقي الشمس لو بشرتك دهنية؟

واقي الشمس من المنتجات المهمة جدا في روتين العناية بالبشرة ، عشان كده ضروري انك تختاريه صح ، لان واقي الشمس مش بس بيحمي بشرتك من اشعة الشمس فوق البنفسجية ، ولكن كمان الواقي المناسب من الشمس هيوفر التغذية المطلوبة للبشرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك ازاي تختاري واقي الشمس للبشرة الدهنية لانها بتحتاج عناية خاصة ، وخصوصا لو معرضة لحب الشباب.

واقي الشمس للبشرة الدهنية:

فهم البشرة الدهنية قبل شراء واقي الشمس:

قبل ما تتسرعي وتروحي تشتري واقي الشمس لنفسك ، ضروري انك تتأكدي من نوع بشرتك ، اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك مهم جدا للحصول على افضل النتايج منه.

لو بشرتك دهنية او معرضة لحب الشباب ، لازم تكوني اكتر حذر اثناء اختيار واقي الشمس ، الصيدليات مليانة بأنواع مختلفة من واقي الشمس اللي كلها مكتوب عليها انه خفيفة على البشرة وغير دهنية ، ولكن مش كلهم بيكونوا كده فعلا.

الاشخاص اللي بشرتهم دهنية بيكون عندهم منطقة التي زون بتكون غالبا اكتر منطقة دهنية في الوش ، عشان كده البشرة الدهنية بتحتاج واقي شمس خالي من اللمعان والزيوت ومش بيسد المسام ، ويضمن حماية من اشعة الشمس فوق البنفسجية الضاره.

ايه اللي المفروض تحطيه في اعتبارك لما تيجي تشتري واقي شمس للبشرة الدهنية؟

منظمة الصحة العالمية بتوصي ان لازم كل الاشخاص يستخدموا واقي الشمس بغض النظر عن نوع البشرة لتجنب الاصابة بسرطان الجلد ، ولازم البشرة الدهنية تراعي اختيار واقي الشمس المناسب ليها ، لان مش كل واقيات الشمس مناسبة للبشرة الدهنية.

بعض الواقيات ممكن يحتوي على زيوت ومواد كيميائية تانية تأدي في النهاية لسد مسام البشرة ويسبب حب الشباب في اسوأ حالاته.

لما تيجي تشتري واقي الشمس للبشرة الدهنية دي الحاجات اللي لازم تدوري عليها:

– خالي من الزيوت:

البشرة الدهنية بتحتاج لكريم خفيف الوزن وخالي من الزيوت المضافة ، ويكون خالي من المكونات اللي ممكن تسبب انتاج زيوت زيادة على البشرة ، دوري على واقيات الشمس الجل, او اللي اساسها مائي عشان تخلي بشرتك تتنفس وماتسدش المسام ، الافضل اختيار واقي الشمس للبشرة الدهنية يكون ملمسه غير دهني وخصائصة ماتسببش انسداد المسام.

– خالي من الروايح العطرية:

معظم اصحاب البشرة الدهنية بيكون كمان بشرتهم حساسة لانها بتميل للاصابة بحب الشباب والبثور ، وانواع البشرة دي ممكن تتفاعل بشكل عكسي مع الروايح والعطور الصناعية اللي ممكن تهيج البشرة ، دايما دوري على واقي الشمس الخالي من العطور المضافة والروايح الصناعية عشان تتجنبي اي ردود فعل سلبية.

– مقاوم للماية:

الخاصية دي مش بس للبشرة الدهنية ، ولكن واقي الشمس لاي نوع بشرة لازم يكون فيه خصائص مقاومة للماية عشان يدوم فترة طويلة في الجو الحر ، ومهم جدا كمان انه يتحط اثناء السباحة او اي نشاط تاني خاص بالماية ، حطي دايما واقي شمس مقاوم للماية اثناء التمرين او الانشطة التانية اللي بتسبب عرق كتير.

– واقي شمس مناسب مع المكياج:

واقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية لازم يكون من النوع اللي يسمح بتطبيق المكياج بشكل اكتر سلاسة من غير اي ازعاج ، واقيات الشمس التقيلة او اللي اساسها كريمي مش بتكون مناسبة لاصحاب البشرة الدهنية لانك هتحسي بتقل على الجلد وهتخلي وضع المكياج صعب وقاعدة المكياج مش هتبقى ناعمة.

– اختاري عامل حماية 30 او اعلى:

اختاري تركيبات واقية من الشمس بعامل حماية 30 كحد ادنى او اعلى ، عشان تديكي الحماية المطلوية من الشمس.

افضل واقي شمس للبشرة الدهنية:

1- واقي شمس افين Avean.

2- بيوديرما.

3- سيتافيل.

4- بوباي جل.

5- نيتروجينا.

6- ايزيس.

7- لاروش بوزيه.

8- فيشي.

9- يوسيرين.

10- يورياج.

11- كليو Cleo.

ازاي تحطي واقي الشمس تحت المكياج بطريقة صح