بنصف كوب من السمن اعملي صوابع زينب بطعم رائع ومميز في رمضان

تعد صوابع زينب من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار وخاصتا في شهر رمضان وسميت بهذا الاسم نسبة إلى زينب التي قامت بتحضيرها وتوزيعها، وهنا تقوم الأمهات بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل بطعم مثل الجاهز، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السميد والدقيق والسمن، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صوابع زينب بطعم مثل الجاهز.

مقادير عمل صوابع زينب

تحتوي صوابع زينب على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب من السميد.

قطعة من الزبدة.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة من السكر.

ملعقة من الخميرة.

رشة من الملح.

نصف كوب من السمن.

ماء دافئ للعجن.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير صوابع زينب بطعم رائع ومميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر ربع كوب من الماء الدافئ ونقوم بإذابة الخميرة ونتركها لتتفاعل لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق. بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع السميد ورشة من الملح ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بإضافة الزبدة ونفركهم جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة ونعجنهم جيداً. بعد ذلك نضيف السمن مع العجن ثم نضيف الماء الدافئ بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ونضغط عليها بكفة اليد حتى تصبح مسطحة ثم نشكلها بالمصفاة. بعد ذلك نقوم بقليها في الزيت الساخن وعندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات. ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق صوابع زينب لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد السميد للجسم

هناك عدة فوائد للسميد على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-