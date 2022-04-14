بلح الشام بدون بيض بأسهل وأسرع طريقة لذيذ ومقرمش وأحلى من المحلات

بلح الشام ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، ويرجع أصل بلح الشام إلى بلاد الشام، ولذلك سمي باسمه، ومنه انتقل إلى كافة أنحاء الوطن العربي، وأصبح تجوب شهرته جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنه يشبه البلح، لذلك أطلق عليه هذا الاسم، وهو من الحلويات المفضلة في شهر رمضان الكريم، فلا يخلو من مائدة، مما يلجأ الجميع إلى شرائه من المحلات باستمرار، وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله ليمكنكم تحضيره في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضا، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والخاص والمميز والمقرمش، وبشكله الخرافة أيضا، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من الخارج، ولضمان جودته ونظافته، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بلح الشام بدون بيض بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بلح الشام

يتكون بلح الشام من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كوب ونصف سميد.

نصف كوب دقيق.

400 مل حليب دافئ.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

باكيت فانيليا.

ربع ملعقة صغرة ملح.

ربع كوب زيت.

شربات بارد ثقيل.

زيت للقلي.

للتزيين

فستق مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل بلح الشام بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والدقيق والسكر والخميرة الفورية والملح، ثم نخلط المكونات جيدا.

ثم نضيف الزيت والحليب والفانيليا ونخلط لمدة 30 ثانية مع مراعاة أن يتشرب كل السميد الحليب، ويتجانس الخليط، وأن يكون قوام العجين متوسط ليس سائل ولا صلب.

ثم نغطي الوعاء ونترك العجين يختمر لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الهواء من العجين بعد الاختمار.

ثم نحضر كيس حلواني ونستخدم قمع النجمة، ثم نملئ الكيس بالعجين.

ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

بعد ذلك نشكل البلح في الزيت على شكل حلقة مفتوحة ونستخدم مقص لقص العجين.

وعندما تكتسب الحلوى لون ذهبي من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبي.

ثم نرفع البلح من الزيت ونصفيه جيدا، ثم نضعه في الشربات البارد مباشرة ونتركه حتى يتشرب الشربات من الجهتين.

ثم نرفع البلح من الشربات ونصفيه.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم بلح الشام في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

٢ كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد أو ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الماء والسكر. ثم نضع الحلة على نار متوسطة، ثم نقلب باستمرار يذوب السكر. وعندما يبدأ يغلي الخليط نضيف عصير الليمون ونترك الخليط يغلي لمدة ٨ دقائق. ثم نرفع الشربات من على النار ونضيف إليه ماء الورد ونقلب، ثم نسكبه في وعاء آخر ونتركه يبرد. بعد ذلك يكون الشربات جاهز للاستخدام.

نصائح لنجاح بلح الشام

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بلح الشام ، وهي كالآتي: