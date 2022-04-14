أقوى خلطة لتلميع وتنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات بدون مجهود نهائيًا بمكونات متوفرة في كافة المنازل

خلطة لتلميع وتنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات بدون مجهود نهائيًا، فهذا ما تبحث عنه كل الأمهات وجميع السيدات، كل يوم تقوم الأمهات بتحضير الأطعمة والمأكولات في الحلل والطاسات والأواني ومع الإكثار من التحضير في هذه الأواني تعرضها إلي الحروق و تراكم الدهون عليها وتؤدي إلى اصفرارها وتغيير لونها هذه مشكلة تتعرض لها جميع السيدات، لذلك يضطرون إلى تنظيف هذه الأواني المحروقة بطريقة التقليدية وتكون مرهقة جداً و متعبة كما تأخذ وقت كبير في تنظيفها ولا تعطيكي النتيجة المطلوبة، وهناك حل أخر هو استبدال هذه الأواني المحروقة بأواني جديدة، ولكننا وجدنا لكم خلطة تلميع الأواني من الحروق بدون مجهود ستجعلها جديدة.

خلطة تلميع و تنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات

بعد الآن لن تبذلي مجهود ابدًا في تنظيف الحلل الالومنيوم و الطاسات، بعد استخدام هذه الطريقة سوف تصبح جميع الأواني جديدة، المكونات هي:

لتر من الماء المغلي.

ربع كوب من ورق الكركديه.

قشر تفاح.

3 معالق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

قشر برتقال.

طريقة استخدام خلطة تنظيف الحلل الالومنيوم و الطاسات

بعد أن قدمنا مكونات خليط تنظيف الحلل الالومنيوم سنقدم لكم طريقة التنظيف وهي: