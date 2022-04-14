نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى خلطة لتلميع وتنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات بدون مجهود نهائيًا بمكونات متوفرة في كافة المنازل في المقال التالي
خلطة لتلميع وتنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات بدون مجهود نهائيًا، فهذا ما تبحث عنه كل الأمهات وجميع السيدات، كل يوم تقوم الأمهات بتحضير الأطعمة والمأكولات في الحلل والطاسات والأواني ومع الإكثار من التحضير في هذه الأواني تعرضها إلي الحروق و تراكم الدهون عليها وتؤدي إلى اصفرارها وتغيير لونها هذه مشكلة تتعرض لها جميع السيدات، لذلك يضطرون إلى تنظيف هذه الأواني المحروقة بطريقة التقليدية وتكون مرهقة جداً و متعبة كما تأخذ وقت كبير في تنظيفها ولا تعطيكي النتيجة المطلوبة، وهناك حل أخر هو استبدال هذه الأواني المحروقة بأواني جديدة، ولكننا وجدنا لكم خلطة تلميع الأواني من الحروق بدون مجهود ستجعلها جديدة.
خلطة تلميع و تنظيف حروق الحلل الالومنيوم والطاسات
بعد الآن لن تبذلي مجهود ابدًا في تنظيف الحلل الالومنيوم و الطاسات، بعد استخدام هذه الطريقة سوف تصبح جميع الأواني جديدة، المكونات هي:
- لتر من الماء المغلي.
- ربع كوب من ورق الكركديه.
- قشر تفاح.
- 3 معالق كبيرة من بيكربونات الصوديوم.
- قشر برتقال.
طريقة استخدام خلطة تنظيف الحلل الالومنيوم و الطاسات
بعد أن قدمنا مكونات خليط تنظيف الحلل الالومنيوم سنقدم لكم طريقة التنظيف وهي:
- في البداية نأتي بوعاء كبير اكبر من الأواني المحروقة.
- نضيف بداخل الوعاء ماء ونضعه على النار حتى يغلي.
- بعد ذلك نقوم بوضع قشر التفاح و الكركدية و قشر البرتقال، كل هذه المكونات تحتوي على الأحماض التي تعمل على تآكل الحروق و الدهون.
- نترك هذه المكونات تغلى مع الماء لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نضيف بيكربونات الصوديوم في الماء.
- نقوم بوضع الحلة المحروقة أو الطاسة في هذا الوعاء.
- نتأكد أن الحله مغمورة بخليط.
- نهدأ النار ونترك الحلة المحروقة في الخلط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- نرفع الحلة المحروقة من الخليط، ستلاحظين أن جميع الحروق و الدهون تتساقط من على الحلة بكل سهولة.
- فقط قومي بالفرشاة أو بسلكة الألومنيوم بفرك الحلل الالومنيوم و الطاسات ستلاحظين أنها أصبحت نظيفة ولامعة مثل الجديدة.
- يمكنك تطبيق هذا الخليط مع كافة الأواني المحروقة سواء كان الحلل الالومنيوم أو الطاسات أو غيرهم.
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