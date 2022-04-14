سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل الخطوات وطريقة ولا أروع من كدا

دائما ما تفضل ربات البيوت أن تقوم بنفسها بإعداد الحلويات كلها في البيت بنفسها، وهذا حتى تتضمن لعائلتها تقديم منتج جيد وبجودة عالية، وخلال شهر رمضان المبارك يكثر من تناول الحلويات المختلفة المرتبطة بالشهر الكريم، وهناك الكثير من وصفات الحلويات التي تقدم بقوة على مائدة رمضان، ويأتي بلح الشام المقرمش ضمن تلك الحلويات، والذي يفضله الكبار والصغار عن أي نوع من الحلويات، فهو عبارة عن عجينة معينة تحمر في الزيت، وتغرق بعدها في القطر البارد، وخلال هذا المقال سوف نطلعكم عن طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة والكشف عن أسرار نجاحه وقرمشته.

مكونات بلح الشام

نحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق المنخول.

6 بيضات.

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

نصف لتر ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

زيت للقلي.

شربات بلح الشام

3 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

فانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

البعض من ربات البيوت تعتقد أن خطوات بلح الشام صعبة ومعقدة، ولكن العكس صحيح فطريقته سهلة جداً ويمكن تحضيرها في دقائق قليلة، وتتمثل خطوات التحضير في التالي:

نقوم بوضع الزيت مع الماء في قدار، ويرفع على النار حتى يغلي جيداً.

ننزل بالدقيق والفانيليا ونستمر في التقليب السريع، وهذا حتى تتكون عجينة متماسكة.

نرفع العجينة من على النار وتترك جانباً لتبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب الجيد ليختفي البيض تماماً.

نضع العجينة في كيس حلواني مع ضبط شكل بلح الشام، ونقوم بتشكيله ووضعه في طاسة كبيرة بها الزيت الغزير الساخن.

نقلب بلح الشام على النار باستمرار وهذا حتى ينضج ويصبح ذات اللون الذهبي المميز.

نخرج بلح الشام من الزيت ويصفى جيداً، ونضعه في الشربات لدقائق ويرفع ويقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات بلح الشام

نمزج السكر مع الماء في قدر، ونرفعه على نار متوسطة حتى يغلي تماماً.

نضع الفانيليا وعصير الليمون ويترك المزيج يغلي لمدة 10 دقائق، وهذا حتى يتماسك قليلاً.

ملحوظة مفيدة: عدم وضع البيض إلا بعد أن تبرد العجينة جيداً، وهذا حتى لا ينضج والعجينة ساخنة وبذلك ستفشل الوصفة، وللحصول على المقرمشة لابد من القلي على نار متوسطة.