طريقة عمل بسكويت التمر على أصوله وبطعم دايب جداً جنان

طريقة عمل بسكويت التمر، يعتبر بسكويت التمر من أشهر أنواع البسكويت التي تعرف في الوطن العربي، وبسكويت التمر من أشهر أنواعه التي يتمتع بطعم مختلف تماماً عن غيره، بالإضافة إلى قوامه الهش الدايب جداً، وعادة ما تحرص ربات البيوت على شرائه من المحلات المخصصة في بيعه، ولكن الأمر في الوقت الحالي أصبح مكلف بالتزامن مع زيادة أسعار كافة المنتجات، ومن السهل جداً الاعتماد على النفس وإعداد بسكويت التمر في البيت بكل سهولة، فهو لا يحتاج لمكونات كثيرة ولا خطوات صعبة، وبذلك يضمن لكم جودة المنتج والطعم الخطير، وفي حالة إذا كنتِ سيدتي ترغبين في معرفة طريقة عمل بسكويت التمر فتابعينا في هذا المقال.

مكونات بسكويت التمر

مكونات بسكويت التمر بسيطة جداً وغير مكلفة، وأكثرها تكون متواجدة في البيت، وتلك المكونات هي:

كيلو من الدقيق الأبيض.

كوب من السميد الناعم.

4 بيضات.

نصف كيلو زبدة طرية.

كوبين من السكر.

كوب من اللبن الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كيلو عجوة ممزوجة مع 2 ملعقة سمسم و2 ملعقة زبدة للحشو.

خليط مكون من بيض ونصف ملعقة بن سريعة الذوبان للوجه.

طريقة التحضير

على النار نضع طاسة وبها الزبدة مع العجوة والسمسم، ونقلب المكونات جيداً حتى تصبح طرية ومتجانسة.

نرفع العجوة من على النار وتترك جانباً لتبرد.

في وعاء نخفق السكر مع الزبدة والفانيليا أو في العجان الكهربائي حتى تتجانس.

ننزل بالبيض واحدة تلو الأخرى، ونستمر في الخفق ونضيف اللبن ونقلب.

ننخل الدقيق الأبيض والبيكنج بودر والسميد، ونضيفه للمكونات السائلة، ويتم العجن الجيد للحصول على عجينة متماسكة وناعمة الملمس.

تترك العجينة قليلاً لترتاح جانباً.

نقوم بوضع العجينة على سطح مفرود، ونقوم بفردها بسمك متوسط، ونفرد العجوة عليها ونبرم العجينة، ثم نقوم بتقطيع البسكويت حسب الحجم.

يرص البسكويت في صينية الفرن، ويدهن الوجه بالمزيج المعد ونقوم بإدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 1180 لمدة نصف ساعة.

يخرج البسكويت ويترك ليبرد تماماً.

أسرار نجاح بسكويت التمر