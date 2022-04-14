نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواد طبيعية من مطبخك لصبغ شيب الشعر باللون البني والاسود اللامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغات شعر طبيعية للتخلص من الشيب بأقل التكاليف، صبغ الشيب بأقل تكلفة، يعتبر ظهور الشعر الأبيض من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة ولذلك نقدم لك في هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من الشيب المبكر لتغيير لون الشعر والقضاء على اللون الأبيض، هذه الوصفات تعمل على تغذية الشعر لأنها لا تحتوي على مواد مصنعة التي قد تضر الشعر على المدى البعيد أو تسبب التقصف والضعف له.

وصفة الحناء للقضاء على الشيب

● قومي باحضار واحد كوب من الحناء ونصف كوب من الماء.

● اخلطي الحناء جيدا مع الماء حتى تصبح ذات قوام ثقيل يشبه البطاطا المهروسة.

● اضيفي إلى الخليط القليل من الماء إذا احتاج لذلك.

● قومي بتغطية خليط الحناء بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة يوم كامل أو 10 ساعات على الأقل.

● قومي بغسل الشعر جيدا قبل تطبيق الحناء عليه بدون استخدام شامبو أو بلسم لتنظيفه.

● بعد جفاف الشعر قومي بخلط كمية مناسبة من الزيت المفضل لك مع الحناء.

● استخدمي فرشاه لفرد الحناء على الشعر بالكامل.

● تجنبي وصولها إلى منطقة الوجه او الرقبه حتى لا تصبغها باللون الأحمر.

● اتركيها على الشعر لمدة ساعتين مع تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي حتى تحصلي على لون الصبغة الذي تبحثين عنه.

طريقة علاج الشعر الابيض

يعد الشعر الأبيض أمر طبيعي ظهوره عند الجميع من الرجال والنساء ويبدأ في الظهور عند البعض في أوائل الثلاثين مما يدفعهم للبحث عن مواد طبيعية لتغطيته والتخلص منه.

يمكن استخدام أنواع متعددة من الصبغة فى للتخلص من الشيب الناتج عن الشعر الأبيض حسب ما يتناسب مع طبيعة الشعر بينما يفضل البعض استخدام طرق طبيعية مضمونة ومفيدة.

إذا كان الأمر زائد عن الحد وغير طبيعي يمكن اللجوء إلى الطبيب واستشارته خوفا من ما قد يطرأ من نتائج عكسية عن استخدام مواد مجهولة المصدر أو بدون سابق معرفة.

هناك الكثير من المواد الطبيعية مثل زيت الخردل أو بودرة الأملا أو صبغة بذور السمسم الأسود وكذلك زيت الشاي فكلها مواد تعمل على صبغ الشعر وعلاجه وحمايته والحفاظ عليه.

وصفة البرتقال لصبغ شيب الشعر

تعد وصفة البرتقال من أكثر الوصفات فاعلية في صبغ الشعر الأبيض، حيث يقوم عصير البرتقال بصبغ الشيب من خلال دمج كوبان من عصير البرتقال مع ربع كوب من زيت الزيتون ثم يوزع على الشعر بالكامل مع التدليك جيدا لفروة الرأس وبعدها يغطي جيدا بكيس بلاستيك، ويترك حتي مرور ساعتين على الأقل يشطف الشعر بالماء البارد، للحفاظ على لون الشعر يفضل تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع.

وصفة عصير الليمون لصبغ شيب الشعر باللون الاصفر الذهبي اللامع

تعتبر وصفة الليمون من أقوى الوصفات الفعالة في عالم الوصفات الطبيعية التى تعمل سريعا على صبغ الشيب المبكر من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر الفاتح وذلك من خلال توزيع كوب كبير من عصير الليمون على الشعر مع التدليك ثم يتم الجلوس في مكان مشمس لمدة ساعة على الأقل، حيث ستعمل الشمس على تسريع عملية صبغ الشعر ثم يشطف الشعر من بعد ذلك بخل التفاح وذلك من أجل لتثبيت لون الشعر.

وصفة زيت جوز الهند مع عصير الجزر لتحويل الشعر الابيض إلى اللون البرتقالي المحمر

حين يتم تطبيق وصفة عصير الجزر على الشعر الابيض ستلاحظين فرق واضح من الاستعمال الاول تغطية مثالية للشيب.

المكونات

كأس صغير من عصير الجزر.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

طريقة الاستعمال

-اولا نتأكد من خلط جميع المكونات معا.

-ثم نوزع المزيج على الشعر مع التدليك جيدا.

-ثم يترك لمدة ساعة قبل أن يشطف الشعر بالماء الفاتر.

وصفة اوراق الميرمية لصبغ الشعر الابيض

المكونات

– 1/2 كوب أوراق نبات المريمية

– 2 كوب ماء

طريقة التحضير