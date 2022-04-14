نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح الوجه واليدين والرقبة خلال أيام في المقال التالي

وصفات طبيعية فعالة لتفتيح البشرة، تظل تبحث الفتيات دائما عن الوصفات الطبيعية المنزلية لتفييح وتبييض البشرة خاصة مناطق الوجه والرقبة التي تتعرض دائما للاسمرار بسبب أشعة الشمس أو الاستخدام الدائم لمستحضرات التجميل التي تحتوى على المواد الكيميائية التي تؤدى إلى إرهاق البشرة وجعلها باهتة اللون، لذلك من الأفضل استخدام الماسكات الطبيعية التي تمنحك التفتيح السريع وتوحد لون البشرة مع تغذية البشرة بشكل سليم مما يجعلك بشرتك بيضاء نضرة فى خلال أيام ستصبحين مثل ملكات الجمال، فتعرفي على أفضل الوصفات الفعالة للتفتيح السريع فى المنزل. أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة أرز مطحون.

ملعقتين ماء ورد. طريقة التحضير: اخلطي فى وعاء مسحوق الأرز مع ورد الورد وامزجيهم جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

طبقي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر.

كرري الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا من أجل نتائج سريعة وفعالة. كريم الكركم لتبييض الوجه والرقبة المكونات: خيار مهروس.

ملعقتين من الكركم.

ملعقة عسل أبيض. طريقة التحضير: احضري حبة خيار قطعيها ثم اهرسيها بالشوكة جيدا.

أضيفي الكركم والعسل على الخيار المهروس وامزجي المكونات معا جيدا.

طبقي الماسك على الوجه والرقبة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي المنطقة بالماء الفاتر. وصفة الطماطم والليمون المكونات: ملعقة كبيرة عصير طماطم.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير: امزجي عصير الطماطم مع عصير الليمون ثم ضعي الماسك على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر وستلاحظي نضارة وإشراقة البشرة فى الحال. وصفة بياض البيض لشد الوجه المكونات: بياض بيضة واحدة .

عصير ليمون. طريقة التحضير: امزجي بياض البيض مع عصير الليمون وطبقيه على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماما ثم اشطفي الوجه بالماء البارد. ماسك البابايا للتفتيح المكونات: كوب من قطع البابايا المطحونة.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبير عسل أبيض. طريقة التحضير: قومى بهرس قطعة من البابايا مع العسل والليمون وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على قوام أشبه بالمعجون.

طبقي الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح الوجه واليدين والرقبة خلال أيام - ثقفني

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