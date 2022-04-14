كيفية إعداد البرك بالجبنة في مدة قليلة جدا بالمنزل للتناول في أي وقت

طريقة تحضير البرك بالجبنة بمجموعة من الخطوات المبسطة لكل من يريد أن يصنعها في المنزل، كما أن تحتوي هذه الفطائر على مجموعة من المكونات المفيدة منها الجبنة وحبة البركة حيث تعتبر من أنواع العلاجات الطبيعية التي تعمل على علاج سرطان الدم الليمفاوي وزيادة نسبة التركيز وعلاج التهابات الجيوب الأنفية، وتزيد من نسبة التركيز عند تناولها على الريق وتجعلك أكثر نشاطاً عند القيام بعمل ما، وتعد البرك بشكل عام من الوجبات السريعة المغذية التي نستطيع تحضيرها في أي وقت، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل البرك بالجبنة والتعرف على خطوات تحضيرها من الخطوة الأولى حتى النهاية عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل البرك بالجبنة

تعد البرك بالجبنة من الوجبات السريعة التي يتم تناولها في أي وقت كما أن لا تتطلب العديد من المكونات وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٤ أكواب من الدقيق المنخول.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة البركة وحليب سائل للوجه.

الحشو

أي نوع من الجبنة المتوفرة.

بقدونس مفروم.

طريقة إعداد البرك

تختلف طريقة تحضير البرك من طريقة إلى أخرى على حسب معرفة كل فرد فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء للعجن ونضع به كمية الدقيق المحددة المنخولة ونقلب به النشا والملح والسكر. ثم نضيف على هذه المكونات السابقة الزيت والزبدة والحليب ونعجن. ونقوم بإضافة مقدار الماء بالتدريج ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. بعد ذلك نقطع العجينة كرات متوسطة الحجم ونشكلها على حسب الرغبة ثم نضع بداخلها الجبنة المتوفرة والبقدونس ونغلقها جيداً. نقوم بدهن وجه العجين بقليل من الحليب ونرش عليها حبة البركة. ثم نحضر مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونسخنه جيداً على النار ثم نقلي به البرك ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع ثم نقدمها بالهنا والشفا.

طريقة عمل الجبنة المكعبات بالمنزل

تتكون الجبنة المكعبات من عدة مكونات سهلة نجدها في كل منزل فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

٢ مثلث من الجبنة.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من ماء اللبن المقطع.

الطريقة