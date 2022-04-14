طريقة عمل اللبن المكثف في المنزل بكل سهولة بطريقة بسيطة

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عمر شويل - جدة اللبن المكثف ، أو الحليب المكثف بعد من الوصفات الغنية والمميزة كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن استعماله في إعداد العديد من الوصفات مثل الأيس كريم أو تزيين الحلويات المختلفة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللبن المكثف.

مكونات اللبن المكثف

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

أربع أكواب من الحليب.

كوب وثلث من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل اللبن المكثف وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بإحضار حلة ونضع فيها أربع أكواب من الحليب وكوب وثلث من السكر الأبيض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الحلة على النار على درجة حرارة متوسطة ونستمر في التقليب حتى تذوب جميع كمية السكر.

وبعدما يذوب السكر في الحليب ويبدأ الحليب في الغليان نقوم بتهدئة النار وخفض درجة حرارتها.

ونترك الحليب يغلي على النار الهادئة، وتتراوح مدة بقاء الحليب على النار ما بين نصف ساعة وساعة إلا ربع تقريبا.

وبعدما تمر المدة نقوم برفع الحليب من على النار.

ويجب أن يكون قوام الحليب عند رفعه من على النار خفيف قليلا لأن قوامه سيثقل عندما يبرد.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

ويمكن استعمال الحليب المكثف في العديد من الوصفات، فهو يستخدم في إعداد الأيس كريم بالفانيليا وفي إعداد التوفي.

كما يمكن استخدامه كصوص في تزيين العديد من أنواع الحلويات ويستخدم كذلك في تخفيف الشوكولاتة.

كما يوجد العديد من الصوصات المميزة الأخري التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل والشوكولاتة البيضاء أو النوتيلا.

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع السكر في إناء على النار ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم ثضع عليه ملعقة الزبدة ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نضيف اللبن ونقلب جيدا حتي تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط سائلا.

ثم نضيف النشا المخلوط بالحليب ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نرفعه من على النار ويكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الفراولة

المكونات

ربع كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

نصف كوب معياري من شربات الفراولة المركز.

طريقة التحضير