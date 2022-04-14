نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك فوق ال 50.. ماسك القهوة والنشا سيجعلك بنت 16 وجهك أبيض بدون بقع وستختفي التجاعيد والحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للبشرة حيث أن لها فوائد مذهلة ولها قدرة على التخلص من مشاكل البشرة المختلفة, وأهمها التصبغات التي تظهر في البشرة نتيجية استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد الكيميائية التي تسبب ظهور بقع بيضاء أو سوداء في البشرة بسبب انسداد المسام, ويبحث الكثير عن أفضل طريقة لاستخدام القهوة للأستفادة منها للبشرة, ويمكن استخدام القهوة بأكثر من طريقة مع مواد مختلفة أهمها النشا وفي السطور التالية سنوضح خطوات استخدام القهوة مع النشا الصحيحة.

خطوات استخدام ماسك النشا والقهوة على لعلاج البقع وتصبغات البشرة

ماسك القهوة مع النشا يعد واحد من الماسكات القوية التي تظهر نتائجها على البشرة من أول استخدام حيث أن لكل منهما قدرة على علاج أي بقع أو أسمرار في البشرة ويساعد في شد البشرة ويحتوي الماسك على مادة الكافيين التي تحتاجها البشرة للتخلص من الأسمرار حول العين وفي التخلص من أي خطوط في البشرة وجعل البشرة تبدو صحية وأصغر, ويتم استخدام هذا الماسك بالخطوات التالية:-

نضع معلقتين من القهوة مع كمية مساوية من النشا ونقلبهم.

نضيف عليهم معلقة دقيق ومعلقة حليب مجفف ونقلبهم ونضيف معلقة ماء ورد.

نضيف معلقتين من الحليب عليهم ونقلبهم حتى يصبح مثل الكريم وبعد ذلك نقوم بتوزيعه على البشرة ونتركه حتى يجف.

يجب أن نقوم بفرك الخليط من البشرة وذلك لتنشيط خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت, وبعد ذلك نشطف البشرة.

خطوات عمل مقشر للبشرة بالقهوة لعلاج البقع والحبوب

القهوة من أهم ميزاتها أنه عبارة عن حبيبات دقيقة يمكن استخدامها للتخلص من أي شوائب أو دهون زائدة على البشرة أو جلد ميت دون أن تسبب ضرر أو جروح في البشرة, ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:-

نضع معلقة من القهوة مع معلقتين من السكر ونضيف عليهم ربع معلقة ملح.