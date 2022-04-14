تخجلين من سواد الوجه والعنق والأماكن الحساسة اليكي الحل تبييض فوري ودائم وإزالة سواد السنين والتجاعيد في 5 دقائق

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مناطق الاسمرار الموجودة في القدم والعنق والمناطق الحساسة مما يجعلها تتضجر من ذلك الاسمرار وتريد التخلص منه ومن البقع الداكنة الموجودة في الجسم لذلك قام الكثير من السيدات والفتيات بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على التفتيح في أسرع وقت ويكون ذات تكلفة بسيطة وتستطيع تلك الوصفات الطبيعية أن تمنحنا النتيجة المطلوبة دون تدخل أي مواد كيمائية ونجد أن وصفة لبن البودرة مع النشا لها فعالية كبيرة في تفتيح البشرة والجسم حيث يتميز لبن البودر بأنه مليء بجميع العناصر الغذائية والفيتامينات التي يمنحها للبشرة ويتميز النشأ بمدى قدرته على التفتيح وسوف نوضح مكوناتها وطريقة عملها من خلال هذا المقال إلى جانب وصفة خميرة البيرة التي لها القدرة على التفتيح أيضا.

وصفة لبن البودرة والنشا للتفتيح

تكون هذه الوصفة من الوصفات المهمة جدا التي تساعد على تفتيح البشرة إلى جانب تتميز بأنها تتكون من مكونات بسيطة توجد في كل منزل ولا تحتاج إلى تكلفة عالية وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

لبن بودرة.

نشا.

زيت زيتون.

ماء ورد.

طريقة التحضير:

نحضر ٢ملعقة من لبن البودرة مع ٢ ملعقة من النشا ونخلطهم جيدا.

نقوم بوضع ماء الورد عليهم بالتدريج حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع ٢ ملعقة من زيت الزيتون عليهم ونقلب جميع المكونات سويا حتى نحصل على خليط كريمي جيد.

نضع الخليط على الوجه والأماكن الداكنة في الجسم ونتركه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بغسله جيدا بالماء مع استخدام مرطب بشكل دائم.

وصفة خميرة البيرة للتفتيح

تكون وصفة خميرة البيرة من الوصفات المهمة جدا في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وإزالة الاسمرار من الوجه مع توريد للخدود وسوف نوضح طريقة عملها من خلال الأسطر القادمة..

المكونات:

2 ملعقة خميرة بيرة كبيرة.

ماء ورد.

ملعقة زبادي.

نشأ.

طريقة التحضير: