معجزة التفتيح النشا والليمون لبشرة بيضاء ونقية من الحبوب والتجاعيد تحدي وفوري

معجزة التفتيح النشا والليمون يعد من الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل معجزة النشا والليمون في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا والليمون على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم النشا بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل معجزة التفتيح النشا والليمون الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدقيها في خلال ربع ساعة 2022.

مكونات عمل معجزة التفتيح النشا والليمون

سوف نستعرض مع بعض مكونات النشا والليمون الكوري الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال خمسة عشر دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

6 معالق صغيرة من النشا.

خمسون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام الكريم لكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ونرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة ثم نضع عليهم اللبن البودرة. ثم النشا ونقوم بخلطهم ويتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. ويتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.

فوائد النشا والليمون للبشرة

سوف نتعرف علي بعض فوائد النشا والليمون وتأثيره على البشرة وهي كالتالي:-