فكرة بمليون جنية.. ضعي الشاي على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك

تريد جميع النساء الحصول على مظهر جيد وجذاب لذلك حرصت كثير من السيدات التي تعاني من اسمرار حول الشفاه وفي الجسم وخاصة في منطقة الكوع والركبتين على البحث عن الوصفات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في تفتيح وتبييض البشرة ومن هذه الوصفات وصفة جديدة لقد شاعت مؤخرا وهي وضع الصابون على الشاي حيث نجد هذه الوصفة الكثير من المميزات حيث تعمل على تفتيح البشرة، التخلص من الأماكن الداكنة، تساعد على توحيد لون البشرة، تقوم بترطيب البشرة بدرجة كبيرة، تحافظ على البشرة من الجفاف، وتساعد على تنظيف البشرة وتنقيتها من البثور وأثار الحبوب، القضاء على الرؤوس السوداء وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الصابون والشاي

أن هذه الوصفة تكون مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وتكون تكلفتها بسيطة وتحتاج إلى عدة مكونات موجودة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

كوب من الشاي الساخن.

جلسرين.

حليب بودر.

نشا.

صابونة مبشورة.

طريقة التحضير وصفة الصابون

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل وصفة الصابون سوف نوضح خلال الأسطر القادمة كيفية تحضيرها فهي تحضر بخطوات سهلة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..