نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة بمليون جنية.. ضعي الشاي على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك في المقال التالي
تريد جميع النساء الحصول على مظهر جيد وجذاب لذلك حرصت كثير من السيدات التي تعاني من اسمرار حول الشفاه وفي الجسم وخاصة في منطقة الكوع والركبتين على البحث عن الوصفات الطبيعية التي لها فعالية كبيرة في تفتيح وتبييض البشرة ومن هذه الوصفات وصفة جديدة لقد شاعت مؤخرا وهي وضع الصابون على الشاي حيث نجد هذه الوصفة الكثير من المميزات حيث تعمل على تفتيح البشرة، التخلص من الأماكن الداكنة، تساعد على توحيد لون البشرة، تقوم بترطيب البشرة بدرجة كبيرة، تحافظ على البشرة من الجفاف، وتساعد على تنظيف البشرة وتنقيتها من البثور وأثار الحبوب، القضاء على الرؤوس السوداء وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة عملها من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة الصابون والشاي
أن هذه الوصفة تكون مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وتكون تكلفتها بسيطة وتحتاج إلى عدة مكونات موجودة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- كوب من الشاي الساخن.
- جلسرين.
- حليب بودر.
- نشا.
- صابونة مبشورة.
طريقة التحضير وصفة الصابون
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل وصفة الصابون سوف نوضح خلال الأسطر القادمة كيفية تحضيرها فهي تحضر بخطوات سهلة للغاية سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نجهز كوب الشاي عن طريق وضع ملعقة من الشاي في كوب ماء مغلي ونقلبها جيدا.
- نقوم بوضع به الصابون المبشور مع التقليب المستمر حتى يذاب الصابون في الشاي الساخن.
نضع بعد ذلك ملعقة من الجلسرين والحليب والنشا مع التقليب المستمر أيضا حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط على الوجه وعلى المناطق الداكنة في الجسم وخاصة منطقة الكوع والركب.
- نقوم بحركات دائرية على الوجه والمناطق الداكنة في الجسم حتى يساعد ذلك في امتصاص الجسم للخلطة.
- تترك الوصفة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بشطفها بالماء.
- يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نتخلص من جميع البقع والشوائب والاسمرار الموجود في البشرة لذلك يجب على جميع النساء استخدام هذه البشرة لمكوناتها الاقتصادية إلى جانب فعاليتها في الحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فكرة بمليون جنية.. ضعي الشاي على الصابون ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان مش هتخطر على بالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.