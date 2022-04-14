القرنفل هدية ربانية يطول الشعر إلي الركب ينبت الشعر حتي لو كان أصلع يوقف التساقط الشديد ويعالج شيب الشعر

يكون القرنفل من الأعشاب المهمة جدا في حياتنا وخاصة لأصحاب مرضى السعال حيث يعمل على تهدئة الكحة بشكل دائم وتنظيف الرئة من البلغم المتراكم بها ويساعد على التنفس بشكل جيد إلى جانب فوائده في إنقاص الوزن وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقوية عضلة القلب ولم يقتصر الأمر على تناوله فقط بل له أهمية كبيرة للشعر حيث يمكن عمل من مستحضرات طبيعية يتم استخدامها للشعر بشكل طبيعي حيث يساعد على أنبات الشعر وامتلاء الفراغات الموجودة بها ويعالج حالات الصلع وأمراض الثعلبة ويستطيع أن يوقف تساقط الشعر بطريقة ملحوظة لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال وصفات القرنفل لتطويل وإنبات الشعر.

وصفة القرنفل لأنبات الشعر

عندما نتعرف على وصفة القرنفل لإنبات الشعر لا نستطيع أن نستغني عنها فهي لها فعالية كبيرة في تطويل الشعر وإنباته والتخلص من التساقط وسوف نوضح طريقة عملها من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

روز مارى.

ماء.

شاي أخضر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء مع الروز ماري مع القرنفل مع الشاي الأخضر.

نقوم بتغطية المكونات ونتركهم على النار حتى تمام الغليان.

يرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما ثم نقوم بتصفيته ونضعه في بخاخ.

يتم رش الشعر منه مرة كل مساء قبل النوم.

سوف نلاحظ خلال عدة أسابيع بأن التساقط قد قل تماما ووجدت منابت جديدة في الشعر.

وصفة القرنفل لتطويل الشعر

وبعد أن تعرفنا على وصفة القرنفل لإنبات الشعر من خلال الأسطر السابقة سوف نتعرف حاليا على وصفة القرنفل للتطويل حيث يكون القرنفل له فعالية كبيرة في التطويل وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

زيت خروع.

ماء ورد.

قرنفل مطحون.

طريقة التحضير: