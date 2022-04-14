اعرفى سر بودرة السوبيا في البيت اجمل من الجاهزة هتتبهرى من النتيجة بدون تكاليف بمكونات موجودة فى كل بيت

اعرفى سر بودرة السوبيا في البيت ، السوبيا من أحد المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص وبالتحديد الأطفال لأنها باللون الأبيض الفاتح وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه من أهم المشروبات الرمضانية التي يجب أن تكون مودة على كثير من الموائد في هذا الشهر الكريم بجانب الأطباق اللذيذة والشهية والتي يفضلها الجميع، ومن الآن يمكنك سيدتي أن تقومين بتحضير بودرة السوبيا بنفسك في البيت فهي لا تحتاج منك كثير من الوقت كما أنها أفضل من التصدي لغلاء التجار والغش.

اعرفى سر بودرة السوبيا في البيت

هناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها عند تحضير السوبيا في البيت ومنها ما يلي:

المقادير:

1 كوب أرز بودرة.

1 كوب لبن بودرة.

1 كوب جوز هند.

1 كوب سكر بودرة.

4/1 كوب كريم شانتيه خام.

فانيليا.

مقدار مناسب من السكر.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق قومي بوضع مقدار من جوز الهند مضاف له مقدار بسيط من السكر البودرة واخلطيهم ثم يتم طحنهم في كبة الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم إضافة جميع المكونات مع بعضها فيما عدا جوز الهند لأنه طحن مع السكر.

قلبي المكونات مع بعضها وبذلك تكون بودرة السوبيا جاهزة.

مقادير سوبيا الشوكولاتة:

1 كوب لبن بودرة.

1 كوب دقيق أرز.

5 كوب سكر بودرة.

1 كوب كاكاو خام.

1 كوب كريم شانتيه بودرة.

طريقة التحضير:

وعندما ترغبين في تحضير مشروب السوبيا يتم وضع ملعقتين من بودرة السوبيا لتر من اللبن البارد.

ثم قومي بوضعهم في الخرط الكهربائي وابدئي في خلطهم جيداً حتى تحصلي على قوام سوبيا حسب الرغبة.

عند الرغبة في تحضير السوبيا بالشوكولاتة يتم إضافة السكر البودرة واللبن والكاكاو والكريم شانتيه.

ثم يضاف دقيق الأرز وقلبي المكونات مع بعضهم حتى أن تصبح متجانسة.

يفضل عدم إضافة جوز الهند حتى تحصلين على نكهة الشوكولاتة بالسوبيا.

ومن ثم يحفظ في البرطمان الزجاجي ويتم إضافة ملعقتين من السوبيا لكوب من اللبن واخلطيهم بالخلاط حتى يكون بقوام جيد.

طريقة أخرى لتحضير السوبيا: