نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة وسرها مثل محلات الحلويات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل وسرها مثل محلات الحلويات، فقد اقترب عيد الفطر المبارك وكما تعلمون جميعا أن عيد الفطر مرتبط بعمل الحلوي في المنزل لإدخال السعادة والسرور علي الأطفال وأهل البيت بأكمله، ومن أمثله هذه الحلويات:الكحك ،البسكويت ،البيتيفور، الغريبة وشرط أساسي لعمل الغريبة هي أن تكون ناعمة وهشه، ومن جانب أخر أن عمل الحلويات في المنزل افضل بكثير من شرائها من الخارج حيث سوف تكون متأكد من جميع مكونات الحلوي ومن جودتها ونظافه صنعها ومن هنا يقدم لكم موقع ثقفني مكونات وطريقة عمل الغريبة الناعمة بكل أسرارها في السطور القادمة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

المكونات

3 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر المطحون.

كوب من السمن أو الزبدة الباردة بدرجة حرارة الغرفة.

مكسرات حسب الحاجة لوز أو فسدق.

طريقة التحضير

إحضار طبق عميق نضع به السمن في البداية ثم السكر المطحون، ثم نأتي بالمضرب الكهربائي ونخفق السمن مع السكر لمدة 10 دقائق ونستمر في الخفق حتي يصبح لون السمن أبيض، ثم نضع كوب تلو كوب من الدقيق الأبيض مع الضرب والعجن وبذلك يصبح الخليط متماسك، ويكون العجن باستخدام اليد أو باستخدام العجان الكهربائي.

يتم تقسيم العجين علي هيئة كرات صغيرة ونأتي بصنية نقوم بطلائها بمادة دهنية، أو وضع عليها ورق زبدة حتي لا تلتصق بالصنية، ونصنع كل كرة من الغريبة ثم نضعها علي الصنية ثم نضغط عليها حتي تنفرد بشكل بسيط، ثم نضع عليها حبة من اللوز أو الفسدق حسب رغبتكم.

ندخل صواني الغريبة الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 15 دقيقة حتي 20 دقيقة وتظهر شكلها أنها أتمت التسوية، نتركها حتي تبرد ثم نضعها في علب لحفظها، وعندما نأخذها من الصنية عليك أخذها بحذر حتي لا تنكسر لأنها طرية جدا وناعمة.

الجدير بالذكر أن عدد كبير من المصريين والعرب يعشقون الحلويات ويرتبط كل مناسبة لدي العرب بنوع من أنواع الحلويات، فشهر رمضان الكريم مرتبط به صناعة البسبوسة ،الكنافة، والقطايف ،ولمن يريد أي وصفة حلويات أو وصفات طبخ عادية عليك بترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بكتابة وأعداد الطريقة التي تريدونها وبألف هنا، ولمن يقوم بتجربة الوصفات المقدمة من جانب الموقع عليه مشاركتنا تجربته هل نجت الوصفة وأعجب بها أهل البيت أم لا وذلك عن طريق تعليقاتكما علي المقالة.