طريقة عمل البيتيفور طري وهش مثل محلات الحلويات

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عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات تبحث عن طريقة عمل البيتيفور في المنزل وكيفية خبزه وتقديمه مثل محلات الحلويات، ويرتبط عمل البيتيفور بعيد الفطر المبارك وكما تعلمون أن عيد الفطر مرتبط لدي الجميع بإعداد الحلويات مثل الكحك والبيتيفور والبسكويت والغريبة، ومن هنا قرر موقع ثقفني تقديم طرق عمل جميع أصناف الحلويات حتى يتاح للسيدة أن تصنعها في المنزل وتكون ضامنه نظافة الأكل المقدم لأطفالها ومن جانب أخر تجعل أطفالها يشاركوها إعداد الحلوي وتدخل البهجة عليهم، الجدير بالذكر أن مجتمعنا الشرقي يربط كل مناسبة أو عيد بعدد من الحلويات فشهر رمضان مشهور بإعداد الكنافة والقطايف والبسبوسة ،واليوم نقدم لكم مقادير وطريقة عمل البيتيفور بأسهل طريقة ممكنة.

عدد كبير من السيدات تبحث عن طريقة عمل البيتيفور في المنزل وكيفية خبزه وتقديمه مثل محلات الحلويات، ويرتبط عمل البيتيفور بعيد الفطر المبارك وكما تعلمون أن عيد الفطر مرتبط لدي الجميع بإعداد الحلويات مثل الكحك والبيتيفور والبسكويت والغريبة، ومن هنا قرر موقع ثقفني تقديم طرق عمل جميع أصناف الحلويات حتى يتاح للسيدة أن تصنعها في المنزل وتكون ضامنه نظافة الأكل المقدم لأطفالها ومن جانب أخر تجعل أطفالها يشاركوها إعداد الحلوي وتدخل البهجة عليهم، الجدير بالذكر أن مجتمعنا الشرقي يربط كل مناسبة أو عيد بعدد من الحلويات فشهر رمضان مشهور بإعداد الكنافة والقطايف والبسبوسة ،واليوم نقدم لكم مقادير وطريقة عمل البيتيفور بأسهل طريقة ممكنة.

طريقة عمل البيتيفور في المنزل

المكونات

ربع كوب من السمن أو الزبدة السائلة.

نصف كوب من الدقيق.

كوب سكر بودر.

2 بيض.

1 معلقة صغيرة فانيليا.

ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر.

في حالة جعل البيتيفور بالشوكولاتة يمكنك إضافة معلقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

في البداية يجب عليك أن تأتي بإناء عميق تضعي به السمن أو الزبد ثم تقومي بخفقها جيدا حتي يصبح لونها أبيض وفي الخطوة الثانية عليك إضافة السكر ثم استمري في الخفق، ثم وضع البيض والفانيليا واستمري في الخفق جيدا، ثم وضع الدقيق والبيكنج بودر واخفقيهم جيدا حتي يتجانس العجين بشكل تام.

وإذا كنتي تريدين جعل البيتيفور بالشوكولاتة عليكي قسم كمية العجين إلى قسمين وعندما تقومي بوضع الدقيق والبيكنج بودر ضعي معهم معلقة صغيرة من الكاكاو.

أحضري كيس الحلواني مع أقماعه ذات الأشكال المختلفة أو ماكينة البيتيفور حسب الموجود لديك في منزلك، وضعي العجين في كيس الحلواني أو الماكينة وأحضري صنية وضعي بها أشكال البيتيفور التي صنعتيها، ثم وضع البيتيفور في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة، وشوف تشاهدي شكله ناضج وبذلك قد تم تسويته بالشكل الصحيح.

تزيين البيتيفور

اتركي البيتيفور من الصنية بعد ما يبرد وعليك إحضار هذه المكونات حسب المتوفر لديك بالمنزل:

مربي فراولة أو مشمش.

مكسرات.

جوز هند.

شوكولاتة قطع صغيرة تسمي شوكولاتة بوبس.

شوكولاتة ذائبة بيضاء أو سوداء.

قومي بإحضار قطعتين من البيتيفور وضعي على قطعة من الأسفل ربع معلقة مربي ثم ضعي عليها قطعة ثانية من البيتيفور وبذلك يتم لصقهم ببعض ولإضافة المكسرات اغمسي جزء جانبي من البيتيفور بالمربي ثم وضعة في المكسرات أو جوز الهند واتركيه حتي يجف، وكرري هذا مرة تلو الأخري

ومتاح أيضا بعد لصق كل أثنين من البيتيفور بعضهما البعض نضع جزء من البيتيفور في الشوكولاته الذائبة سواء شوكولاته بيضاء أو سوداء حسب رغبتك ومتاح تزويد حبيبات الشوكولاته الألوان حتي تعطي شكل جميل وممكن عدم وضعها حسب رغبتكم، ومع التكرار شوف تشاهدون شكله كما هو موجود بالصورة القادمة وبألف هنا.