طولي شعرك لكعب رجلك.. مكون من الصيدلية ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه البرق قبل العيد

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قامت الكثير من ربات البيوت بالبحث عن فوائد الأسبرين للشعر مع الشامبو، حيث أن وصفة وضع الأسبرين في الشامبو من أكثر الوصفات الطبيعية المجرّبة والتي لها فعالية كبيرة في تطويل الشعر وتنعيمه، وكانت هذه الوصفة من الوصفات التي نصح بها الكثير من الأطباء المختصين في قسم الأمراض الجلدية حيث أن الأسبرين يحتوي على مركب هام وضروري يساهم في معالجة الصلع الذي يُصاب به الكثير من الأشخاص كما أنه يعالج مرض الثعلبة. ما هي فوائد الأسبرين للشعر مع الشامبو؟ تعمل هذه الخلطة على تطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات في وقت قصير.

يعمل الأسبرين على محاربة القشرة التي تترسب على فروة الرأس حيث أن القشرة تقاوم نمو الشعر بشكل سريع ويخلص فروة الرأس من أي سموم أو ميكروبات.

من الأفضل ألا تستخدميه يوميًا لأنه يساهم في تقليل فعالية الزيوت التي تضعيها على شعرك ويزيد من جفاف الشعر.

يساهم الأسبرين في زيادة نضارة الشعر ويجعله أكثر لمعانًا حيث أنه يخلصه من أي شوائب وميكروبات عالقة به.

كما أنه يحمي الشعر من التلف ويعالج الكثير من مشاكله كما أنه يقوي بصيلة الشعر ويزيد من كثافته. طريقة تحضير وصفة الأسبرين مع الشامبو قومي بوضع كمية من الماء الساخن بداخل وعاء مناسب ثم ضعي وعاء آخر بداخل وعاء الماء الساخن.

بعد ذلك قومي بوضع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ومعلقه من الشامبو الخاص بكي ونصف لعقة من زيت الجوجوبا بداخل الوعاء الصغير.

قلبي المكونات واتركيها في الماء الساخن حتى تصبح لينة أكثر ثم قومي بطحن الأسبرين بأي طريقة سواء بالملعقة أو الهون.

ارفعي الوعاء الصغير من الماء الساخن ثم أضيفي مسحوق الأسبرين إلى الخليط بداخل الوعاء وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح ممتزجة تمامًا.

صبي الماء إذا كان الخليط سميك أكثر من اللازم واتركي الخليط يبرد قليلًا حتى لا يحرق فروة الرأس.

ثم اغسلي شعرك جيدًا وخلصيه من أي زيوت ثم قومي بتطبيق الماسك على شعرك من جميع النواحي من الفروة حتى الأطراف.

اتركي الخليط على شعرك لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة ثم قومي بغسل شعرك بماء دافئ ثم ماء فاتر.

يمكنك تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع على شعر رطب قليلًا وسوف تلاحظي نتيجة مذهلة في وقت قصير. عمر شويل - جدة طولي شعرك لكعب رجلك.. مكون من الصيدلية ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه البرق قبل العيد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طولي شعرك لكعب رجلك.. مكون من الصيدلية ضعيه في الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر بسرعه البرق قبل العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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