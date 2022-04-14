نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والخميرة المعجزة لتبييض الوجه وتسمين الخدود ونفخها وشد التجاعيد بدون رجعة في المقال التالي

كريم الخميرة والنشا هي من أهم المستحضرات التي نستخدمها في تجميل البشرة وتفتيحها بشكل طبيعي، كما أيضا كريم الخميرة والنشا بها فوائد عديدة جدا للبشرة وتعمل علي نفخ الخدود وتسمين الوجه كما يعمل علي ضد تجاعيد الوجه وعد ظهور الترهلات بالبشرة، كما يساهم كريم الخميرة والنشا بشكل كبير في إزالة طبقات الجلد الميتة من على البشرة، فهو وصفة سحرية بسيطة في تحضير وغير مكلفة. مكونات كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتفتيح البشرة ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا الذرة.

علبة صغيرة زجاجية فارغة. طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود وتفتيح البشرة نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من عسل النحل ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلبهم مع بعض ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من من النشا الذرة ونخلطهم مع بعض حتي يتم تجانسهم ويعطي قوام كريمي.

نحضر علبة صغيرة زجاجية تكون فارغة ونسكب بها كريم الخميرة والنشا ونغلقها جيدا ونضعها في الثلاجة ونتركها لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتي تحصل علي قوام متماسك لكريم الخميرة والنشا.

نقوم بغسل البشرة بشكل جيد قبل استخدام الكريم باستخدام الماء الفاتر ويجفف البشرة جيدا.

نفرد كريم الخميرة والنشا على البشرة ونوزعها جيدا ونتركها لمدة ساعة على الأقل حتى يتم امتصاص البشرة لها.

نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر حتى نتخلص من وجود الماسك عليها ونلاحظ نتيجة مذهلة لاستخدام الخميرة والنشا.

يجب أن نتبع استخدام كريم الخميرة الفورية والنشا بشكل مستمر على الاقل كل يوم مرة واحدة ونضعه على البشرة قبل النوم مباشرة سوف نحصل على نتيجة غير مسبوق لها. فوائد كريم الخميرة والنشا للبشرة يساعد استخدام الكريم على امتصاص الزيوت التي تتواجد على البشرة الدهنية لأنها تؤثر بشكل سلبي على البشرة.

من خلال استخدامه نتخلص بشكل نهائي من الطبقة الجلد الميت.

كما نستخدمه في علاج أمراض الجلد ومنها الطفح الجلدي والحكة الذي يعطي الجلد مظهر غير لائق.

يساعد استخدام كريم الخميرة والنشا على توحيد لون البشرة. عمر شويل - جدة كريم النشا والخميرة المعجزة لتبييض الوجه وتسمين الخدود ونفخها وشد التجاعيد بدون رجعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا والخميرة المعجزة لتبييض الوجه وتسمين الخدود ونفخها وشد التجاعيد بدون رجعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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