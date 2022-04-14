معجزة ملعقة الخميرة الفورية لتبييض وتسمين ونفخ الوجه والخدود طبيعي بديل البوتوكس والفيلر

هناك معظم السيدات يبحثون عن طرق لنفخ الخدود والشفايف، لكى يحصلون على وجه جذاب وشفايف جميله، حيث أنهم يلجؤون إلى الطرق الكيميائية واستخدام الفيلر للحصول على نفخ الخدود والشفايف، ولكن هذه الطرق سوف تعرضنا للمخاطر، لما بها من مواد كيميائية تضر بالجلد، لذلك ننصحك عزيزتى باستخدام الوصفات الطبيعية فى الحصول على نفخ الوجه طبيعى.

طريقة عمل ماسك لنفخ الوجه بالخميرة

تدخل الوصفات الطبيعية فى الكثير من الوصفات التجميلية، حيث أنها تعد بطريقة آمنة على البشرة ولا تضر البشرة بل العكس فهى تقوم بتفتيح وحماية البشرة من ظهور التجاعيد المبكره وتمنح البشرة النضارة والإشراق، وتعد الخميرة من أفضل الوصفات الطبيعية التى تعمل على نفخ الخدود والشفايف طبيعى دون أى ضرر يلاحقها، بل هى تمنح الخدود المظهر الجذاب الطبيعى، وتضيف للشفايف اللون الوردى والنعومه دون اللجوء إلى استخدام الفيلر، كما أن الخميرة فوائد عديدة فى التفتيح واعطاء البشرة البياض الملاحظ، حيث أنها تعمل على امتلاء الخطوط التعبيرية التى توجد فى الوجه، مما تؤدي إلى إزالة التجاعيد وشد البشرة طبيعى واكساب البشرة النعومة واللمعان، لذلك سوف نقدم إعداد وصفة طبيعية بالخميرة لنفخ الشفايف والوجه بديل الفيلر.

مكونات ماسك الخميرة لنفخ وتفتيح الوجه

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ماء للعجن.

طريقة تحضير ماسك الخميرة لتفتيح ونفخ الوجه

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الخميرة وقليل من الماء للحصول على عجينة متماسكة ونضعها على الخدود والشفايف فقط.

نغسل الوجه بالماء والغسول المناسب لكل بشرة.

نقوم بفرد عجينه الخميرة على الخدود وتركها لمدة عشر دقائق.

ثم نفرك الخميرة من على الوجه ونغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد.

سوف تلاحظين بعد الماسك بشد الوجه ونفخ الخدود و إعطاء البشرة النعومة والتفتيح، حيث أن الخميرة لها فوائد عديدة فى تفتيح البشرة وعلاج التصبغات الناتجة من أشعة الشمس، كما أنها تعمل على شد الجلد وبالتالى إزالة التجاعيد وظهور الجلد بمظهر صحى وناعم، كنا أنها تنفخ الوجه طبيعياً دون اللجوء إلى حقن الوجه بالفيلر، فهى من الوصفات الطبيعية الآمنة تماماً على البشرة والتى تعطى البشرة التفتيح وتوحيد لون البشرة.