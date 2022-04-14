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نقدم لكل فتاة مقبلة على الزواج وبعد العيد طريقة تحضير وصفة الخل والنشا للتفتيح الفوري سواء للبشرة أو للمناطق الحساسة في الجسم، فالنشا يعد من أشهر المكونات التي يمكن أن تدخل في تحضير وصفات مختلفة سواء للشعر أو البشرة والجلد أو لإزالة الشعر الزائد من الجسم، فالبشرة تتعرض للكثير من المشاكل التي تؤثر فيها وفي مظهرها ولذلك تبحث الفتيات عن أفضل وصفات طبيعية يمكنها أن تعالج أي اسمرار وبقع داكنة في الجسم. طريقة تحضير وصفة الخل والنشا للتفتيح مكونات عمل الماسك:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة الناعم.

أربع ملاعق صغيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير الماسك:- قومي بوضع النشا والخل الأبيض في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسا معًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا وتنظفيها من أي مكياج أو كريمات ثم قومي بتوزيع الخليط على بشرتك بطبقة كثيفة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تجف تمامًا من على البشرة ثم قومي بإزالتها وشطفها بالماء الفاتر.

جففي بشرتك جيدًا ثم قومي بترطيبها بأي نوع كريم مرطب مناسب لبشرتك ثم قومي بتكرار هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا. كريم النشا والخل للتفتيح مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة من معجون الأسنان.

ربع ملعقة من البيكنج باودر. طريقة التحضير وكيفية الاستخدام:- قومي بوضع الخل الأبيض مع النشا في وعاء بلاستيكي مناسب وقلبي المكونات جيدًا حتى يتم خلطهما بشكل كامل.

أضيفي معجون الأسنان مع البيكنج باودر في الوعاء وقلبيهم جيدًا حتى يصبح قوام الخليط كريمي وناعم.

طبقي الوصفة على بشرتك ودلكيها لعدة دقائق ثم قومي بتركها على بشرتك لمدة نصف ساعة حتى تصبح جافة تمامًا.

اشطفي بشرتك بالغسول المناسب لها والماء البارد ثم الدافئ ويجب أن تجففيها بعد الغسل وترطيبها حتى لا يصيبها تشقق أو جفاف.

هذه الوصفة تساهم في التخلص من البثور السوداء التي توجد على الأنف وتساهم في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة النشا والخل معجزة سيجعلك بيضاء مثل اللؤلؤ في دقائق هيزيل سواد السنين من البشرة والجسم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا والخل معجزة سيجعلك بيضاء مثل اللؤلؤ في دقائق هيزيل سواد السنين من البشرة والجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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