نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي عجينة بلح الشام على أصولها بكل أسرارها وبطريقة مقرمشة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التى تتميز بطعمها الحلو والمقرمش، كما أن طريقة عمل بلح الشام من اسهل الطرق التى تعد بسهوله فى شهر رمضان لسهولة تحضيره ومكوناته متوفره فى كل مطبخ، وسوف نعد طريقه بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى سيدتى إعدادها في المنزل دون اللجوء لشرائها جاهزة من المحلات.

طريقة إعداد عجبنة بلح الشام

عجينة بلح الشام من أنواع المعجنات التي لا تستغرق وقت طويل فى إعدادها، كما أنه من الحلويات المحببه كثيراً لدى جميع الأطفال، لما لها من طعم خفيف ومذاق فريد، وسوف نقوم بإعداد عجينة بلح الشام بطريقة سهلة وبسيطة تسهل عليكى إعدادها فى المنزل.

مكونات عجينة بلح الشام

2 كوب من الدقيق.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة نشا كبيرة.

ربع كوب من زيت الذرة.

رشة ملح.

ماء للعجن.

طريقة تحضير عجينة بلح الشام

نحضر وعاء كبير ونضع الدقيق والنشا والملح وزيت الذرة.

فى وعاء آخر نضع البيض والفانيليا ونقلب جيداً، ثم نضع البيض على خليط الدقيق ونضيف الزيت والماء تدريجياً حتى الحصول على عجينة لينة ومتماسكة.

نحضر كيس الحلويات ونضع بداخله عجينة بلح الشام.

نحضر مقلاة بها زيت غزير ونقوم بوضع بلح الشام بواسطة كيس الحلويات بداخله على شكل أسطوانة، ثم نقلب على الوجه الآخر حتى يصبح لونه ذهبى.

نقوم بوضع باقى الكمية الموجودة حتى تنتهى.

نصفي بلح الشام من الزيت فى مناديل ورقية.

إعداد شربات بلح الشام

يعد الشربات من أنواع المحليات التي تحلى بها الحلويات الشرقيه، فهو يكسبها الطعم الحلو والمذاق الجميل.

طريقة إعداد شربات بلح الشام

المقادير

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونه.

إعداد شربات بلح الشام