ازالة سواد السنين ..النشا والخل لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة هتبقى قشطة زى العروسة من اول استعمال

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عمر شويل - جدة ازالة سواد السنين ..النشا والخل لتفتيح البشرة ، تحتوي ماسكات النشا والخل على كثير من الفوائد للبشرة أهمها تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق شديد وأن تصبح جميلة ونقية وتظهر الفتيات بعد استخدامها بإطلالة أكثر جاذبية، فكلب مكون من هذا الماسك له تأثير قوي جداً وفعال بالإضافة إلى أنه يحتوي على قدر كبير من الفوائد التي تعم على البشرة.

فهو يقضي على الجلد الميت والأوساخ المتراكمة بداخل البشرة، يساهم في التحكم بالزيوت التي تنتجها البشرة، بجانب أنه من الكريمات التي تحتوي على فيتامين أ الذي يعمل على إخفاء البقع والحبوب الموجودة بالبشرة.

ازالة سواد السنين ..النشا والخل لتفتيح البشرة

هناك الكثير من الطرق الذي يستخدم بها ماسك النشا والخل للبشرة ومنها التالي:

ماسك النشا والخل لإزالة الرؤوس السوداء

واحد من الوصفات التي تستخدم للقضاء على الرؤوس السوداء وتستخدم كالتالي:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة ماء.

1 ملعقة صغيرة خل.

طريقة الاستخدام:

في وعاء قومي بخلط المقادير مع بعضها بشكل جيد.

بعدها يتم تطبيق الخليط على البشرة.

ثم انتظري لمدة 25 دقيقة.

بعدها يتم إزالة الخليط من على البشرة عن طريق استخدام قطعة من القطن وبعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر.

للحصول على نتائج فعالة يتم تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع.

ماسك النشا والخل لتبيض البشرة

من الوصفات التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها ويتم استخدامها بهذه الطريقة:

المكونات:

2/1 ملعقة كبيرة معجون الأسنان.

2 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة الإعداد:

قومي بخلط النشا والخل مع بعضهم جيداً.

ومن ثم يتم إضافة معجون الأسنان والبيكنج بودر وتقلب المكونات مع بعضها لكي تحصلين على خليط كريمي.

يتم غسيل الوجه قبل استخدام الماسك وتجفيفه جيداً.

بعدها يتم تطبيق الماسك على البشرة وانتظري لمدة 20 دقيقة.

بعد أن يجف على البشرة قومي بالتخلص منه عن طريق غسيل الوجه بالماء الدافئ.

وللحصول على نتائج فعالة يرجى تكرار الاستخدام مرتين في الأسبوع على الأقل.

فوائد ماسك الخل والنشا للبشرة

يحتوي ماسك الخل والنشا على كثير من الفوائد التي تعمل على تحفيز صحة البشرة ومنها: