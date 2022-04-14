تذوب في الفم.. طريقة عمل البقلاوة المصري في المنزل مقرمشة وهشة واقتصادية بأسرار الحلواني

طريقة عمل البقلاوة وصفة تتقنها كثير من النساء العربيات، ويختلف أسمها في كل دولة، كما أن لها عدة أشكال مختلفة علي حسب الوصفة والمكونات المستخدمة، لكنها في كل حالاتها رائعة ونكهتها مميزه للغاية، لتصبح بذلك من أفضل الحلويات الشرقية علي الإطلاق، وتلك الحلوى معروفة بأكثر من اسم مثل الزلابية، والبقلاوة، وغيرها.

طريقة عمل البقلاوة المصري في المنزل

هناك عدة طرق بتطبيقها تنجحين في صنع البقلاوة في المنزل بيدك بكل سهولة، مثل:

المقادير

عجينة البقلاوة.

كوب من الزبدة أو السمن.

جوز هند-فول سوداني-بندق.

مكونات عمل الشربات

كوب سكر.

٢ كوب ماء.

معلقة كبيرة عصير ليمون.

ومعلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة من الزبدة.

العسل أو الشربات

نضع كوب السكر وكوبان الماء في إناء على نار متوسطة. ويترك حتى الغليان ثم نضيف الليمون ويترك عشر دقائق ثم نضع الفانيليا ونضيف معلقة الزبدة وتترك جانباً.

الطريقة

نحضر صنية وتدهن القاع بالسمن.

نحضر طاسة ونضع فيها كوب من السمن وترفع على نار هادئة حتى تذوب

نضع في الصنية طبقتين من الجلاش وتدهن كل طبقة بالسمن باستخدام فرشاة.

وتكرر دهن طبقتين أخرى من الجلاش وهكذا حتى تصل إلى نصف كمية الجلاش.

نضع المكسرات المجروشة في وسط الجلاش.

نضع طبقتين أخرى وتدهن كل طبقة بالسمن حتى تصل إلى نهاية كمية الجلاش بأكملها.

يقطع الجلاش على شكل مربعات أو مثلثات حسب الرغبة.

يدهن وش الجلاش بالسمن جيداً.

تضع البقلاوة في فرن سابق تسخينه على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ثلث ساعة.

حتى تأخذ اللون الذهبي نخرجها وتسقى بالشربات فور خروجها.

طريقة عمل البقلاوة بالجلاش

تسعى أكثر النساء لمعرفة هذه الطريقة لما فيها من الطعم الرائع واللذيذ السهل أيضاً في طريقة إعدادها ننتقل الي مقادير وطريقة تحضير أشهى وألذ وصفة.

المقادير

250 جرام جلاش.

نصف كوب سمن أو زبدة.

فول سوداني مطحون.

جوز هند.

معلقة كبيرة قرفة.

الطريقة

نحضرالجلاش ويغطى بفوطة حتى لا يجف.

نأخذ ورقة واحدة من الجلاش وتدهن زبدة بالفرشاة.

نضع الحشوة علي الورقة وتلف جيداً.

ترص في صنية سابق دهنها بالسمن من القاع.

نأخذ ورقة أخرى وتدهن بالسمن وتحشى وتلف وتوضع بالصنيه وهكذا حتى نهاية كمية الجلاش.

تضع في فرن سابق تسخينه على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.

حتى يصبح لونه محمر وجميل تخرج من الفرن وتسقى بالشربات.

وبتلك الطريقة قدمنا لكى سيدتي طريقة عمل البقلاوة منها بقلاوة بالمكسرات والعسل وأخرى طريقة عمل البقلاوة بالجلاش.