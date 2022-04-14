أسرع طريقة لعمل الخبز بالمنزل بوصفة تنقذك في الأوقات الصعبة وطعم خرافي لن تشتري الخبز مجدداً

أسرع طريقة لعمل الخبز بالمنزل وصفة تنقذك في الأوقات الصعبة، عندما ينفذ الخبز من البيت، ولا تستطيعين الخروج لشراء المزيد منه، وقد يظن البعض أن الخبز يتطلب أن يكون لديك فرن لصنعه بالطريقة التقليدية، لكن هذا أمر خاطئ لأن هناك طرق أخرى بسيطة للغاية وتساعدك في الحصول على الخبز بشكل بسيط، بل وطعمه رائع، ولا يستغرق كثير من الوقت في إعداده.

أسرع طريقة لعمل الخبز بالمنزل

الخبز أمر ضروري في كل منزل، لهذا تبحث النساء عن طريقة سهلة لصنعه في المنزل وأسهل طريقة لإعداده في المنزل بطريقة سهلة، وأول تلك الوصفات كالتالي:

المقادير

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة ملح.

وملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

الطريقة

نضع علي الدقيق الملح الخميرة والماء ونعجن جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

ثم نضع على العجينة الزيت وتترك تختمر.

بعد أن يتضاعف حجمها، يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة على هيئة كرات صغيرة.

تفرد العجينة بنفس شكل رغيف الخبز.

نضع طاسة على النار تسخن ونضع العجينة المفرودة، وعندما يعلو يقلب على الجانب الآخر، ثم يسوى ونخرجه وبالهنا.

نكرر تلك الخطوة حتى ننتهي من جميع كرات العجين الأخرى.

طريقة عمل الخبز الفينو في الفرن

طريقة صنع الفينو في البيت سهلة نسبيًا، لكنه يتطلب منك التقيد بقليل من الملاحظات وبعدها تحصلي فينو طري من الخارج وخفيف وهش من الداخل.

المقادير

نص كيلو دقيق.

كوب وربع ماء دافئ.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

٣ملاعق سكر.

٣ ملاعق زيت.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

الطريقة

نحضر بولة ونضع بها الدقيق ونضع فوقه البيكنج بودر والملح ويترك قليلًا.

نصنع العجينة الأولية، ثم نخلط كوب ماء دافئ ٣ ملاعق سكر والخميرة و٣ ملاعق دقيق.

ثم نقلب كل المكونات مع بعضها حتى تكون عجينة سائلة بعض الشيء ونتركه يختمر لمدة ١٠ دقائق.

نمزج الخميرة بالدقيق ثم نقلب بالملعقة حتى يندمجا.

ثم تعجن بالأيدي ونضع ربع كوب الماء وتعجن حتى تتماسك وتكون ناعمة ملساء.

نضيف الزيت ونعجن ليتداخل الزيت في العجينة وتلف العجينة بالأيدي جيداً وتضع في بولة وتترك لتختمر.

تفرد كورة العجين وتلف رول وتقفل جيداً من الأطراف.

تضع في صنية وتترك لتختمر مرة أخرى.

نضع على وجه العجينة شربات خفيف يدهن بالفرشاة لأعطاء اللون الذهبي.

تخرج من الفرن وتقدم بالهناء.

وهكذا قدمنا لكم أسرع طريقة لعمل الخبز بالمنزل وقدمنا أيضا طريقة العيش الفينو السهلة بكل تفاصيلها الميزة والسهلة نتمنى أن تعجبكم.