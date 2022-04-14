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القطايف من الحلويات التي لها شعبية كبيرة جداً وخصوصاً في شهر رمضان الكريم وتتميز القطايف بأنها من الحلويات الشعبية التي توجد منذ وقت طويل جداً ومازالت لحد هذا الوقت محتفظة بنكهتها وحضورها في جميع الدول العربية، ويوجد أكثر من حشوة للقطايف وأيضاً من الممكن أن نقلي القطايف أو نشويها في الفرن، ويصعب على الكثير من الناس قلي القطايف وذلك لأنها تمتص الكثير من الزيت وتصبح غير صالحة للأكل. مكونات قلي القطايف كمية مناسبة من أقراص القطايف.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

كمية من الحشوة المرغوب فيها. طريقة تحضير قلي القطايف أولاً نضع كمية كبيرة من الزيت في المقلاة، وذلك لأن إذا كانت المقلاة يوجد بها كمية صغيرة سوف تشربها القطايف الزيت مباشر.

وبعد ذلك نقوم بتجهيز القطايف ونضع بها الحشوة ونقليها في زيت ساخن جداً، وذلك لأن هذه الطريقة هي أنجح الطرق لكي نحصل على قطايف مقرمشة ولا يوجد بها زيت كثير، وذلك لأن القطايف يتم اعدادها بعجينة طرية وتنضج بشكل اسرع في الزيت الساخن.

يجب أن نصبر قليلاً على القطايف حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المحمر، وبعد ذلك نقلبها سريعاً وعند تحمير الجهتين نخرج القطايف من الزيت مباشر حتى لا تحترق، ومدة قلي القطايف هي دقيقة واحدة فقط.

وبعد أن نقوم بقلي كمية القطايف كاملة نضعها على ورق تنشيف أو مناديل المطبخ حتى تتخلص القطايف من الزيت الذي يوجد بها وبعد أن تبرد نضعها في الشربات أو ما يسمى بالشيرة الباردة لمدة دقيقة واحدة فقط.

يجب أن تكون الشيرة سميكة حتى لا نحصل على قطايف مبللة بالماء الحلو.

اذا أردنا قطايف لا تحتوي على قطر، يجب عدم وضع القطايف في القطر مباشر ووضعها بعد أن تبرد قليلاً.

وبعد ذلك نقوم بوضع القطايف في طبق التقديم وتصبح جاهزة للأكل، ومن الممكن أيضاً أن نرش على القطايف فستق جبلي مطحون.

قلي القطايف في الزيت اسرع كثيراً من شوي القطايف ويجعلها مقرمشة اكتر.

يفضل الكثير من الأشخاص شوي القطايف بدلاً من القيام بقليها وذلك لأنها تستهلك كمية كبيرة من الزيت.

وعند شوي القطايف نكتفي بدهن الزيت أو الزبدة على وجهها فقط، ووضعها في الفرن حتي يحمر وجهها. عمر شويل - جدة طريقة صحية لقلي القطايف بدون ما تمتص الزيت وبطريقة مقرمشة ولذيذة - ثقفني

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