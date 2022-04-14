نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول النشا لتبييض اليدين والرجلين وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت استعدي للعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طرق ووصفات طبيعية تساعدها في الحصول على يدين ورجلين بيضاء خالية من وجود أي بقع داكنة وتسعى دائماً النساء في الظهور بشكل جذاب ولا يقتصر هذا الاهتمام على البشرة فقط ولكن أيضاً تعتبر اليدين والقدمين من مظاهر الجمال عند الأنثى، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة ووصفات طبيعية تساعد في تبييض اليدين والرجلين.

وصفات طبيعية لتبييض اليدين والرجلين

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تساعد في تبييض اليدين والرجلين والتخلص من جميع المشاكل التي تواجه هذه المنطقة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلى:

وصفة زيت الزيتون والعسل لتبييض اليدين

قام الكثير من الفتيات بتجربة هذه الوصفة وقد أكدوا انها تعطي نتائج جيدة وتساعد كثيراً في ترطيب البشرة والوصفة ما يلى:

نقوم أولاً بإحضار وعاء صغير الحجم ونضع فيه زيت زيتون ومعلقة من عصير الليمون.

وبعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات معاً ونضيف إليهم القليل من الماء الساخن حتى تختلط جميع المكونات معاً بشكل جيد.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على اليدين والقدمين، ونقوم بتدليك الخليط بشكل دائري على البشرة.

ونستمر في عملية التدليك لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق، وبعد ذلك نترك الخليط على الايد لمدة لا تزيد عن ساعتين حتى يقوم الجلد بامتصاص الخليط بشكل كامل.

وفي النهاية نغسل البشرة جيداً باستخدام الماء.

وصفة النشا لتبييض اليدين والرجلين

تستخدم النشا في الكثير من الوصفات الطبيعية للبشرة وذلك لأنها تحتوى على فوائد كثيرة، ومن الممكن أيضاً استخدام النشا كوصفة طبيعية تساعد في تبييض اليدين والرجلين، وهذه الوصفة عبارة عن:

المكونات:

عدد ٣ ملاعق كبيرة نشا

نصف كوب ماء ورد.

طريقة تحضير الوصفة: