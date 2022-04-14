نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان باسهل واسرع طريقة وبدون تكاليف وافضل من الجاهزة في المقال التالي
أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان ، تعتبر عجينة القطايف من أسهل ,افضل أنواع الحلويات الرمضانية التي يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، فكل ما تحتاجين إليه هو التعرف على المكونات والخطوات التي يجب أن تتبيعها حتى تحصلين على ألذ الحلويات الشرقية.
فمن الممكن أن يتم تجهيز القطايف بأكثر من طريقة مختلفة ونحن سوف نقدم لك واحدة منها يمكن أن تستخدميها عند تحضيرك للقطايف فقط سيدتي تابعينا لكي تتعرفين على كل ما هو جديد ومميز.
أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان
نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل بأقل التكاليف فقط قومي باتباع الآتي:
مقادير عجينة القطايف:
- 3 كوب دقيق أبيض.
- 3/4 كوب دقيق سميد.
- 5 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 2/1 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.
- ماء.
طريقة عمل عجينة القطايف:
- قومي بسحق السميد بشكل جيد حتى يصبح ناعم تماماً.
- ومن ثم يتم وضع الدقيق الأبيض مع السميد والخميرة واليكنج بودر وكربونات الصوديوم في وعاء الخلاط ومن ثم يضاف الماء.
- ابدئي في خلط المكونات مع بعضها حتى صبح متجانسة تضاف المكونات على حسب نوع الدقيق.
- فلا بد من أن تكون عجينة القطايف سائلة.
- يتم وضع الخليط داخل البولا ويتم تغطيته لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم تقليبه قبل أن تبدئين في تسويته.
- ثم قومي بإحضار طاسة غير لاصقة وتركيها على النار حتى تصبح ساخنة ومن ثم يتم البدء في وضه كمية من الخليط التي سبق وقومنا بإعداده بحيث أن يكون بحجم القطايف.
- عليك الانتظار حتى نجد وجود فتحات بالقطايف وبذلك تتم تسويتها وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم رفعها من على الطاسة وبعدها توضع على قطعة من القماش واستمري على ذلك حتى انتهاء الكمية.
- عليك الانتظار حتى أن تبرد القطايف ومن ثم يتم تغطيتها حتى لا تجف ويكون من السهل تشكيلها.
- ومن ثم يتم البدء في حشوها بما تفضلين ومن ثم يتم وضع طاسة أخرة مليئة بالزيت.
- ويتم وضع قطع القطايف المحشية في الزيت وانتظري حتى أن تصبح باللون الأصفر الذهبي.
- ترفع من الزيت وتوضع في القطر لبضعة دقائق ثم يتم تقديمها وبالهناء والشفاء.
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