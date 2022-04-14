أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان باسهل واسرع طريقة وبدون تكاليف وافضل من الجاهزة

أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان ، تعتبر عجينة القطايف من أسهل ,افضل أنواع الحلويات الرمضانية التي يمكن لكل سيدة منزل أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، فكل ما تحتاجين إليه هو التعرف على المكونات والخطوات التي يجب أن تتبيعها حتى تحصلين على ألذ الحلويات الشرقية.

فمن الممكن أن يتم تجهيز القطايف بأكثر من طريقة مختلفة ونحن سوف نقدم لك واحدة منها يمكن أن تستخدميها عند تحضيرك للقطايف فقط سيدتي تابعينا لكي تتعرفين على كل ما هو جديد ومميز.

أسرار أول مرة تعرفيها لنجاح عجينة القطايف لرمضان

نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في المنزل بأقل التكاليف فقط قومي باتباع الآتي:

مقادير عجينة القطايف:

3 كوب دقيق أبيض.

3/4 كوب دقيق سميد.

5 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2/1 ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم.

ماء.

طريقة عمل عجينة القطايف: