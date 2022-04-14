نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل بدون صبغات ضارة في المقال التالي

نجد أن من وقت لآخر يظهر موضة في الصبغات والألوان التي تعطي طلة جميلة بمظهر الشعر، ويريد معظم الفتيات أن تغير لون الشعر من وقت الآخر لعمل نيو لوك وتغيير مظهرها ومن أهم الألوان التي تعشقها جميع الفتيات هو اللون البني المحمر، وقد تلجأ إلى استخدام الصبغات العادية التي تضر بالشعر لاحتوائها على مواد غير صحية بالشعر وتلجأ إلى استخدام مواد طبيعية لصبغ الشعر باللون البني المحمر. مكونات صبغ الشعر باللون البني المحمر استخدام عشر ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء البودر.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

حبتان من عصير الليمون.

حبة واحدة من البيض.

ربع كوب من زيت جوز الهند او استخدام زيت اللوز.

ربع كوب من الخل الأبيض.

مقدار من الماء الساخن. طريقة تحضير صبغ الشعر باللون البني المحمر نأتي بإناء عميق يفضل يكون إناء بلاستيكي ونضع به عشرة ملاعق كبيرة من الحناء البودر ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ونخلطهم مع بعض ثم نضع عليهم ربع كوب من الخل الأبيض ونبدأ في تحريم المكونات ببطء حتي لا يحدث به أي تكتلات.

نقوم بفصل صفار حبة من البيض ونضيفها على خليط الحناء ونضع علي المكونات وضع مقدار مناسب من الماء الساخن بشكل تدريجي ونستمر في تقليب مكونات الحناء حتي تحصل علي قوام متماسك.

نضيف عصير الليمون إلى المكونات صيغة النشاء تدريجيا ونقلبهم مع بعض جيدا حتى نلاحظ أنها تأخذ لون الصبغة العادية.

نضع محتويات الصبغة في علبة صغيرة بلاستيكية ونقوم بتغطيتها جيدا ونتركها حتي يتم اختبارها لمدة 30 دقيقة.

نبدأ في تدليك فروة الرأس بربع كوب من زيت جوز الهند ونغطي الشعر بقطعة من النايلون البلاستيك قبل ما نضع عليه الصيغة.

تهيئ نفسك الوضع الصبغة فنضع الجليسرين أو الفازلين حول الرأس حتي يلحق بها الصبغة وترتدي بلوزة بها رقبة عالية.

ترتدي قفازات بلاستيكية ونبدأ في فرد الصبغة علي الشعر بعد تقسيمه إلى بصيلات صغيرة ونبدأ يصبغ أسفل الشعر وذلك باستخدام فرشاة الصيغ حتى ننتهي من كافة خصيلات الشعر بالصبغة.

نضع ورق الألمونيوم على الشعر ونتركه لمدة اربعه ساعات.

نغسل الشعر بشكل جيدا باستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر. عمر شويل - جدة بالحنة المنزلية أصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل بدون صبغات ضارة - ثقفني

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