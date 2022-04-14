نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة مطاطية أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بكل أسرارها بطعم لذيذ زي الحلواني في المقال التالي

هناك العديد من الطرق المتنوعة التي تستطيع من خلالها تحضير الكنافة النابلسية لانها من افضل انواع الحلويات والتي تشتهر بإعدادها في شهر رمضان المبارك، كما أيضا تتميز الكنافة النابلسية بلونها الخاص والمختلف والتي تحتوي علي سعرات حرارية عالية جدا تم بها الجسم وتعطيه الطاقة اللازمة له، ويسهل علي ربة المنزل ان تقوم بتحضيرها في البيت بااسهل الطرق. مكونات عمل الكنافة النابلسية نصف كيلو من الكنافة.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من اللون الاصفر الطبيعي.

مقدار مناسب من الشربات.

سبعه حبات من التوست الأبيض اللازم لعمل القشطة.

نصف كوب من الدقيق الذرة.

نصف كوب من الماء.

كوبين من الحليب الدافئ.

ثلاث اكواب من الكريمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكرالأبيض.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة تحضير الكنافة النابلسية نقوم بتحضير القشطة نأتي سبعة حبات من التوست الأبيض ونقوم باازالة اطرافة وتقطع الي اجزاء صغيرة.

نضع في إناء صغير نصف كوب من الدقيق الذرة مع كوب واحد من الماء ثم نضيف اليه كوبين من الحليب الدافئ ونضيف عليهم ثلاث أكواب من الكريمة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض وتخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد.

ترفع الإناء علي النار متوسطة ثم نقوم بااضافة قطع التوست الأبيض عليها ونقلبها في الخليط بشكل جيد حتي تحصل علي قوام متماسك.

نضيف الي خليط القشطة ملعقة كبيرة من ماء الزهر وملعقة كبيرة من ماء الورد وندمجهم مع بعض ثم ترفعها من على النار ونضع خليط القشطة في الثلاجة.

نبدأ بتقطيع الكنافة الي اجزاء صغيرة ونضيف عليه ملعقة كبيرة من اللون الاصفر الطبيعي ثم نضيف إليها ربع كوب من الزبدة الطرية ثم نقلبها مع بعض جيدا.

نأتي بصينية دائرية وندهنها بقليل من الزبدة ثم نضع بها نصف كمية الكنافة ونقوم بالضغط عليها ووضع مقدار مناسب من الزبدة ثم إضافة الجزء المتبقي من الكنافة في الصينية.

ندخل الكنافة في الفرن ونتركها وقت كافي حتي يتم نضجها.

نسكب مقدار من الشربات البارد علي صينية الكنافة فور خروجها من الفرن ونبدأ في وضع القشطة علي وجهه.

فى طبق التقديم نضع نصف كمية الكنافة وتسقى بالشربات، ويتم دهنها بالقشطة ونضع بقية الكنافة وتزين بالقشطة والفستق وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة بطريقة مطاطية أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بكل أسرارها بطعم لذيذ زي الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مطاطية أعملي الكنافة النابلسية على أصولها بكل أسرارها بطعم لذيذ زي الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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