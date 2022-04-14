بأسرار المغربيات.. وصفة مغربية لتكثيف الشعر وعلاج مشاكله لن يتوقف عن النمو بنعومة وإنبات الفراغات

سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة عمل وصفة مغربية لتكثيف الشعر وعلاج مشاكله، حيث تشتهر الوصفات المغربية بقوة فاعليتها في حل مشاكل الشعر، فتواجه العديد من السيدات الكثير من مشاكل الشعر المزعجة، مثل التقصف والهيشان، وتسعى للحصول على شعر كثيف وصحي، وبالأخص السيدات المقبلة على الزواج.

وصفة مغربية لتكثيف الشعر وعلاج مشاكله

اصنعي بنفسك أفضل وصفات مغربية للتخلص من مشاكل الشعر، وطريقة تحضيرها كالآتي:

تكثيف الشعر بالثوم

يتم إحضار إناء مناسب ووضع كوبان من الماء مع ملعقتين صغيرتين من الحلبة وترفع على النار حتى تمام الغليان.

وتترك في حالة الغليان حتى تقل كمية الماء إلى النصف، ثم يتم وضع فصين من الثوم وإضافة ملعقة من زيت جوز

الهند، وملعقة من زيت الزيتون مع استمرار الغليان لوقت قصير.

الهند، وملعقة من زيت الزيتون مع استمرار الغليان لوقت قصير. ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم بعد ذلك يتم استخدامه عن طريق دهن الشعر به.

ويترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالشامبو المناسب لنوع شعرك، ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا،

وفي خلال شهر واحد ستلاحظين النتيجة المذهلة.

وصفة لتنعيم الشعر وتطويله

يتم إحضار إناء مناسب ووضع الجرجير مع كمية مناسبة من الماء، ثم إضافة ملعقتين صغيرتين من مسحوق البابونج. وملعقة كبيرة من عشبة السوندرا الحمراء.

ويرفع على النار حتى تمام الغليان، ويترك في حالة الغليان لمدة 30 دقيقة، ثم يتم إحضار حبة واحدة من نبات الصبار، واستخراج الهلام الداخلي منه، ثم إضافته إلى الخليط.

ثم يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد تماماً، ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط في زجاجة بخاخة نظيفة.

ويتم رش الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويترك على الشعر لمدة ست ساعات على الأقل، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب لشعرك، فهذا الخليط يعمل على زيادة نمو الشعر بشكل سريع، كما يعمل على زيادة كثافة الشعر وإعطاء الشعر لمعان رائع.

في نهاية المقال نكون قد انتهينا من شرح طريقة تحضير وصفة مغربية لتكثيف الشعر وعلاج مشاكله، بمكونات طبيعية متوفرة لديك في المنزل، عوضاً عن استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر.