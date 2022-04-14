نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للمواد الكيميائية الضارة واستمتعي بأقوى مزيل عرق طبيعي يفتح البشرة لرائحة ثابتة وهادئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميعنا مع زيادة الحركة وارتفاع نسبة رطوبة الجو يصدر منه رائحة عرق وهذه الرائحة تعتبر من الروائح الغير مستحبة للآخرين، لذلك سنساعدك في إخفاء هذه الروائح الكريهة وذلك بتقديم نوع من أنواع مزيل عرق طبيعي حتى لا يحدث التهابات للبشرة والتي قد تنتج من استخدام المواد الغير طبيعية.

مزيل عرق طبيعي

إليك أفضل الطرق التي يمكن عمل مزيل عرق لك ولأسرتك حتى تجدي رائحة لا تقاوم، وكل هذه المزيلات من مكونات طبيعية.

مزيل عرق زيت جوز الهند

استخدمي مزيل العرق برائحة جوز الهند التي تعمل على الترطيب، وتعطيكي رائحة ذكية بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب من شمع العسل.

كوب من الفازلين.

ملعقة ونصف من صودا الخبز.

ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي.

ثلاث قطرات من زيت العنب.

طريقة التحضير

ضعي طبق على نار هادئة وضعي به شمع العسل، واستمري في التقليب حتى يذوب تماماً.

أضيفي إليه زيت جوز الهند وقلبي جيداً حتى يذوب ويصبح مثل السائل.

وأضيفي إليها قطرات زيت شجرة الشاي وقلبيها.

ضعي عليهم زيت العنب.

قلبي المكونات وأضيفي إليهم صودا الخبز وقلبيها.

قومي بوضع الفازلين، وقلبي جيداً حتى يصبح لديك مزيل كريمي.

قومي بغسل المنطقة التي تريدين التخلص من رائحة العرق منها وجففيه جيداً.

ضعي القليل من المزيل في المكان وافركيه جيداً.

كرري هذا المزيل مرة بعد كل استحمام.

مزيل عرق زيت شجرة الشاي

اصنعي مزيل عرق بزيت شجرة الشاي بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة من زبدة الكاكاو.

وملعقة بيكنج صودا.

ملعقة من النشا.

قطرتان من زيت اللافندر.

قطرتان من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير

قومي بتذويب زبدة الكاكاو على نار هادئة.

أضيفي إليه زيت اللافندر وقلبي.

قومي بوضع زيت شجرة الشاي وقلبي.

بعد أن يبرد الخليط ضعي عليه صودا الخبز، ثم ضعي النشا ليصبح لديك قوام كريمي.

افردي القليل منه في مكان العرق مع كل استحمام.

في نهاية المقال فقد عرضنا طريقة عمل مزيل عرق طبيعي وذلك باستخدام بعض من الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي وذلك بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى لتتخلصي من رائحة العرق الكريهة.