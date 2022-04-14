افخم من العبد ولابوار.. بسكويت الزبدة بالبرتقال الفاخر المقرمش احلى من الجاهز باسرع واسهل طريقة بدون تكاليف

افخم من العبد ولابوار.. بسكويت الزبدة بالبرتقال ، بسكويت الزبدة بالبرتقال من أكثر انواع الحلويات إقبالاً، حيث أن البسكويت من أشهى الحلوى الذي يحب تناولها الكثيرون ولأننا اقتربنا من عيد الفطر المبارك تبحث أغلب ربات البيوت عن طريقة تساعدها في تحضير البسكويت بالزبدة والبرتقال، وهو من الأنواع الذي يسهل تحضيرها في البيت مثل محلات الحلويات تماماً، ولكن يجب عليك أن تعلمين المقادير وطريقة التحضير، وهذا ما سنقدمه لكم عبر السطور القادمة فقط قوموا بمتابعتنا.

افخم من العبد ولابوار.. بسكويت الزبدة بالبرتقال

نقدم إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة بالبرتقال في البيت، ولكن يجب أن يتم إحضار بعض من المكونات التي تتمثل فيما يلي:

المقادير:

5 كوب دقيق.

بيضة.

1 كوب سكر.

2/1 كوب زبدة طرية.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2/1 كوب برتقال.

طريقة التحضير:

يفضل أن يتم تسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يتم استعمال المضرب الكهربائي لخفق السكر مع الزبدة والفانيليا والبيض حتى يتكون لديك خليط ناعم كريمي.

يتم بعد ذلك إضافة عصير البرتقال واخفقي المكونات مع بعضها مرة أخرى.

في وعاء عميق يتم وضع الخليط ويضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً غلى الخليط مع الاستمرار في التقليب عن طريق استعمال ملعقة من الخشب حتى أن تتماسك بشكل جيد.

يتم تشكيل العجينة في صورة كرات ومن ثم البدء في تشكيل البسكويت بالشكل المطلوب.

يمكن أن يتم استعمال ماكينة البسكويت للحصول على الشكل المطلوب.

ثم يتم رص البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزبدة ومن ثم يتم البدء في رص حبات البسكويت بها.

قومي بوضع الصينية في الفرن المشعل مسبقاً وانتظري لمدة 20 دقيقة على الأقل أو يصبح باللون الأصفر الذهبي.

ينبغي أن تتركين البسكويت حتى أن يهدأ قليلاً ثم يمكن أن تنقليه في أطباق التقديم.

يتم تقديمه مع كوب من الحليب أو العصير الطازج والبعض يفضل تناول البسكويت مع الشاي وبالهناء والشفاء.

نصاح لنجاح عمل البسكويت

لكي تنجح معك طريقة تحضير البسكويت كان يتوجب علينا أن نقدم لك بعض من النصائح التي تتلخص في التالي: