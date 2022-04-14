نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القطنية الهشه.. العجينة اليابانية لكافة المخبوزات هشه كالقطن بمكون موجوده بالمنزل في المقال التالي

تعرفي على طريقة العجينة اليابانية للمخبوزات، حيث منذ انتشار العجينة اليابانية في الأرجاء وهي صُنفت كواحدة من أفضل أنواع العجائن التي تستخدم في تحضير الكثير من الوصفات والمخبوزات والبيتزا والفطائر المختلفة، تتميز العجينة اليابانية بأنها هشة وطرية جدًا وتساهم في نجاح الأطعمة وبعد تجربتها لن تستطيعي تحضير أي مخبوزات ومعجنات بعجينة أخرى، وفي السطور التالية سنقوم بتوضيح طريقة عملها بالخطوات وبمكونات بسيطة وغير مكلفة. طريقة العجينة اليابانية للمخبوزات في المنزل المكونات:- ستة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب الدافئ ومثله من الماء.

حبة بيض كبيرة الحجم.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض ومثلهم من الدقيق الناعم.

ملعقة من الخميرة الفورية كبيرة ومثلها من الحليب البودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

زيتون أسود – بسطرمة – جبنة موتزاريلا أو شيدر للعجينة.

بصة ورشة قهوة وسكر وملعقتان لبن للتزيين. خطوات وطريقة التحضير:- ضعي الدقيق والماء في طاسة قلي غير لاصقة على نار هادئة ثم قومي بتقليبهم جيدًا حتى تصبح العجينة ناعمة قليلًا.

اتركي العجينة حتى تبرد وترتاح وتختمر بحيث يتضاعف حجمها ث قومي بإضافة الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب البودرة في وعاء آخر.

قلبي مكونات الوعاء جيدًا ثم قومي بتقليبهم وبعد ذلك قومي بإضافة البيضة إلى المكونات واعجنيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

أضيفي العجينة إلى الوعاء الآخر وصبي الحليب بشكل تدريجي ثم قومي بإضافة الزبدة واعجني العجينة جيدًا حتى تصبح طرية أكثر وأكثر نعومة.

غطي العجينة مرة أخرى واتركيها تختمر ثم قومي بتقسيمها إلى قسمين وضعي قسم منهم ضعيه في قالب كاب كيك وقومي بحشوه جيدًا وتركه يختمر تمامًا.

والقسم الآخر قومي بتقسيمه إلى كرتين كرة كبيرة وكرة صغيرة ثم قومي بإحضارة حلة فرن وقومي بتغليفها بورق الألومنيوم وادهنيها بالزيت.

ضعي العجينة الأولى على أرضية الحلة وقومي بخرمها بالشوكة حتى تحدثي بها ثقوب وافردي الكرة الكبيرة على العجينة الأولى.

ثم قومي بدهنها بالسمنة والزيت وقومي بفرد العجينة الصغيرة عليها وقومي بفرد كل العجينة واخرميها بالشوكة أيضًا.

ضعي حلة الفرن بداخل الفرن واتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج ويحمر لونها ثم قومي بإخراجها من الفرن وابدئي في تقسيمها وتقديمها. أسرار نجاح عمل العجينة اليابانية من الأفضل استخدام اللبن البودرة بدلًا من الحليب السائل.

ترك العجينة حتى تختمر مرتين وليست مرة واحدة.

تسخين الفرن قبل وضع العجينة بداخله. عمر شويل - جدة القطنية الهشه.. العجينة اليابانية لكافة المخبوزات هشه كالقطن بمكون موجوده بالمنزل - ثقفني

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