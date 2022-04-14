نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى كيراتين طبيعي خلطة الخميرة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد من اول استعمال جربيه وستنبهرين من النتيجة في المقال التالي

من مشكلات الفتيات هو تأثرهن بكل مايروه على التلفاز او الانترنت من شعر املس وطويل وناعم يطير في الهواء ، وهن دائما يتمنين تحقيق ما في احلامهن وكل مايروه ، كما يعد الشعر الناعم ايضا هو حلم بعض الفتيات الذين يمتلكن شعر مموج او مجعد وخشن ، وهذا يجعلهت يلجأن الى طرق قد تؤدي الي خسران الشعر من الجذور كما تعرضك لمشكلات في فروة الرأس او تستخدم مواد او ادوات باهظة الثمن لجعل شعرها ناعم مثل ماتريد ، ولكن هنا جئنا اليكي بكريم طبيعي مصنوع من المسحوق الذي نعتلره جميعا معجزة من الله لاحتوايه على فوائد عديده للجسم والجلد والبشرة والشعر وهنا سنعرض طريقة صنع كريم النشا الذي يعد كيراتين طبيعي للشعر الخشن والمجعد فهو يجعل الشعر حريري وناعم ويعطي نتيجة فورية اليكم التالي خلطة الخميرة و النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد من اول مره مكونات خلطة الخميرة والنشا : الكمية تكون على حسب طول الشعر وكثافته : ملعقة من النشا

ملعقة من الخميرة الفورية

ملعقة من الزبادي

ملعقة عسل نحل طريقة الاستخدام : قومي بخلط جميع المكوناات سويا وان كثرت او قلت فهذا يعتمد على طول الشعر وكثافته ثم قومي بتقسيم الشعر الى اربع اقسام ، ثم ضعي من الخليط على شعرك حتى يتشرب مل جزء من الخليط ، ثم قومي بلف الشعر وتغطيتة بواسطة بونية للشعر . ويترك مدة ساعة تقريبا ، ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء وستلاحظي الفرق من اول مره والافضل النتائج يجب تكرار الوصفة كل اسبوع وستنبهرين من النتيجة . فوائد خلطة الخميرة والنشا للشعر تحتوي الخميرة على مجموعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والاملاح اللازمة لصحة الشعر وفروة الرأس التي تقوم بتغذية الشعر من الجذور الي الاطراف كما يحتوي النشا على مواد امينية نفيدة لصحة الشعر وتغذيته ومنعه من التأثر بالصبغات الكيماوية التي تؤدي لتلف الشعر ويساعد في التخلص من القشرة وينعم الشعر ويفرد كما تدخل الخميرة في مركبات وكريمات الشعر والبشرة لقدرتها الهائله على علاج كلا منهم على حدا فهي مغذية للبشرة والشعر . عمر شويل - جدة اقوى كيراتين طبيعي خلطة الخميرة لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد من اول استعمال جربيه وستنبهرين من النتيجة - ثقفني

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