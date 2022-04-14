نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون طبيعي منزلي لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان ناصعة البياض من أول أستخدام في المقال التالي

يعد تبييض الأسنان وإزالة الجير هي شغله الشاغل الكثير من الأشخاص لأن اصفرار الاسنان يؤثر على المظهر العام لأي شخص، وتبيض الاسنان يجعل الابتسامة لامعة بيضاء ويبحثون عن العديد من الوسائل التي من خلالها يستطيع تبييض الأسنان وإزالة طبقة الجير التي تتراكم عليها، فقد يلجأون إلى استخدام قلم الأبيض الشائع او استخدام الليزر وهذا الأشياء مكلفة جدا، ويستخدمون خلطات طبيعية سهلة التحضير لتبيض الاسنان. طريقة تبييض الأسنان وإزالة الجير خلطة بيكربونات الصوديوم المقادير ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الماء.

استخدام فرشاة الأسنان. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ونخلطهم جيدا.

نغمس فرشاة الأسنان في ملعقة صغيرة من الماء ثم نضعها في خلطة بيكربونات الصوديوم ثم نفرد الأسنان بها حتي تعمل على إزالة الطبقة الجيرية على الأسنان وتعمل ايضا على تبيض الاسنان بشكل فعال.

بعد ذلك نغسل الاسنان جيدا من الخلطة باستخدام الماء. خلطة الصبار والجلسرين لتبييض الأسنان المقادير نصف كوب من بيكربونات الصوديوم.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من من هلام الصبار.

عدد عشر قطرات من زيت الليمون.

اربعة ملاعق صغيرة من الجلسرين النباتي. طريقة الاستخدام نضع نصف كوب من بيكربونات الصوديوم في إناء صغير ونضيف عليه كوب من الماء ثم نخلط عليهم ملعقة صغيرة من هلام الصبار ونضع عليها عدد عشر قطرات من زيت الليمون وأربعة ملاعق صغيرة من الجلسرين النباتي وندمج جميع المكونات مع بعضهم.

نضع كمية الخلطة في علبة صغيرة بلاستيكية ونغطيها بغطاء محكم الغلق ويتم تخزينها واستخدامها اول بأول.

نغمس فرشة الأسنان باللهجة ونفرك بها الأسنان لإزالة الطبقة الجيرية من عليها وتستخدم الوصفة يوميا صباحا ومساء. وصفة بذور السمسم لتبييض الأسنان المقادير مقدار مناسب من بذور السمسم.

إحضار فرشاة الأسنان. طريقة الاستخدام نقوم بمضغ مقدار بذور السمسم بشكل بطىء ونفرك الأسنان بالفرشاة أثناء وجود بذور السمسم و نغسل الاسنان جيدا باستخدام الماء والمضمضة.

تعمل استخدام بذور السمسم على إزالة الطبقة الجيرية من على الأسنان. عمر شويل - جدة مكون طبيعي منزلي لتبييض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار لأسنان ناصعة البياض من أول أستخدام - ثقفني

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