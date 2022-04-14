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كل شيء قابل لإعادة التدوير وكان تفل القهوة واحدًا من الأشياء القابلة لعمل إعادة تدوير لها، ففي مقالنا اليوم سنوضح لكم بعض استخدامات تفل القهوة للبشرة، فتفل القهوة له الكثير من الاستخدامات والفوائد حيث يمكنه حماية الأسنان من التسوس ويقضي على البكتيريا الضارة التي قد يتعرض لها الفم كما أنه يدخل في تحضير الكثير من الوصفات التي تعمل على تفتيح المناطق الداكنة في الجسم سواء في البشرة أو المناطق الحساسة وكذلك يساهم في تحضير وصفات للعناية بالشعر. استخدامات تفل القهوة للبشرة قومي بخلط ملعقة كبيرة من تفل القهوة مع ملعقة أصغر قليلًا من العسل الأبيض وزيت اللوز الناعم وقلبيهم جيدًا.

اغسلي بشرتك أولًا بالماء والغسول حتى تنظفيها من أي كريمات أو مستحضرات تجميل حتى تبدئي بوضع الخليط على بشرتك.

بعد ذلك قومي بفرك بشرتك بالخليط ودلكيها بحركات دائرية حتى تتخلل مسام البشرة واتركيها لمدة ربع ساعة على بشرتك.

اشطفي بشرتك ونظفيها من الماسك بالماء الفاتر حتى تتخلصي من كل آثار الخليط على بشرتك ثم جففيها ورطبيها جيدًا.

يمكنك تكرار الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا وستجدي أفضل النتائج بعد عدة أيام قليلة من استخدام الماسك. 2. وصفة تفل القهوة للتجاعيد ضعي ملعقتين كبيرتين من تفل القهوة مع عصير الليمون وبياض بيضة كبيرة في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعم تمامًا ثم أضيفي ملعقة من العسل الأبيض واخلطيه جيدًا مع المزيج.

استمري في خلط المزيج حتى يصبح الخليط متماسك قليلًا ومتجانسة ثم قومي بتطبيق الوصفة على بشرتك واتركيه لمدة ثلث ساعة.

اغسلي بشرتك من الخليط وخلصيها منه تمامًا آثار الخليط واتبعيه مرتين يوميًا. أهم فوائد تفل القهوة للبشرة يعمل البن أو القهوة على حماية الجلد من أي أشعة ضارة والتي تؤدي أحيانًا إلى الإصابة بالأورام السرطانية.

يحمي الجلد من البكتيريا والميكروبات الضارة لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية.

يساهم في إصلاح الأنسجة التالفة ويزيد من مرونة الجلد لأنه يزيد من إنتاج الجلد للكولاجين الطبيعي. عمر شويل - جدة كنز داخل تفل القهوة وانتي بترميه العمر كله استخدامات مذهلة لن تتوقعيها جربيها فورا - ثقفني

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