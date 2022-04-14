بدون حرمان.. مشروبات رمضان للتخسيس وانقص من وزنك 9 كيلو في الشهر واجهز لفورمة الصيف

مشروبات رمضان للتخسيس من أكثر الأمور التي تتصدر عمليات البحث، وذلك يرجع إلى أن هناك فئة كبيرة من الناس تتعرض إلى الزيادة في الوزن خلال شهر رمضان المبارك، بسبب الأكلات المختلفة واللذيذة التي نتناولها بعد فترة الصيام، فسوف نقوم بحل مشكلة زيادة الوزن في رمضان بعد عرضنا لأكثر من طريقة تحضير لمشروب فعال في حرق الدهون، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

مشروبات رمضان للتخسيس

إليكم القائمة الخاصة بالمشروبات الفعالة والناجحة في التخلص من الوزن الزائد خلال رمضان، وهذا ما سنقدمه بهذا الشكل الآتي:

مشروب الليمون

المكونات

نصف ليمونة معصورة.

كوب من الماء.

كمية من أوراق النعناع.

طريقة التحضير

أولًا نقوم بإضافة عصير الليمون مع كوب من الماء داخل إناء على النار، حتى تمام الغليان.

وبعدها نضيف أوراق النعناع إلى المشروب، ومن بعدها نقوم بتركه يبرد لمدة ساعة، وبعد ذلك نقوم بتناوله بعد الفطار، حتى نزيد من معدل حرق الدهون.

مشروب القرفة

المكونات

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

نقوم في بداية الأمر بوضع القرفة والماء في إناء على النار، وذلك مع التقليب المستمر، ثم نقوم بإضافة العسل، على حسب الرغبة.

وبعد غليان المشروب، فيجب أن نتركه حتى يبرد بعض الشيء، ثم نقوم بتناوله بعد الفطار.

مشروب الشاي الأخضر

المكونات

كوب من الماء.

2 فتلة من الشاي الأخضر.

ملعقة عسل صغيرة على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في بداية الأمر نقوم بوضع الماء مع الشاي الأخضر على النار مع إضافة ملعقة العسل.

وبعد تمام غليان المشروب، فهنا نقوم بترك المشروب حتى يبرد، ويفضل إضافة نصف ليمونة معصورة، حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول مشروبات رمضان للتخسيس، وبالتالي نقول وداعًا لمشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان، لكن يجب علينا تناول أي مشروب من المشروبات التي ذكرنها بعد وجبة الإفطار بشكل منتظم، ويفضل أيضًا تناول هذه المشروبات بعد وجبة السحور، فسوف تزداد عملية حرق الدهون بصورة لافتة للنظر، وهذا هو المطلوب.