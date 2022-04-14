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نقدم لكم وصفة النشا لإزالة شعر الوجه الزائد وتفتيح المناطق الداكنة سواء في البشرة أو المناطق الحساسة، فالشعر الزائد هو مشكلة نعاني منها جميعًا ولكن بدرجات متفاوتة فهناك بعض السيدات التي تعاني من ظهور الشعر الزائد بكثرة في الوجه وفي مناطق الجسم المختلفة وطرق إزالة الشعر مختلفة ومتعددة وهناك طرق مكلفة جدًا لا تقدر عليها كل الفتيات وهناك طرق أقل تكلفة وهناك طرق ليست مكلفة نهائيًا وطريقتنا هي واحدة من أكثر الطرق الموفرة. كيفية وطريقة النشا لإزالة شعر الوجه مكونات عمل الماسك:- حبة بيضة واحدة (البياض فقط).

ملعقة نشا ذرة كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. خطوات وطريقة التحضير:- ضعي بياض البيض والسكر في وعاء واحد ثم أضيفي نشا الذرة إلى الخليط وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.

بعد أن تتحول المكونات إلى خليط ناعم وسلس قومي بوضع الماسك على بشرتك مع التدليك لعدة دقائق حتى تتخلل مسام البشرة.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة إلى أن يجف ثم قومي بتقشيره من عليها واشطفي بشرتك بالماء البارد حتى تنغلق مسام البشرة.

حتى تحصلي على نتائج أفضل وفي وقت أقل يمكنك استخدام الخليط مرتين من كل أسبوع وعند إزالته يجب إزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يخرج من الجذور.

لا يمكنك استخدام هذه الوصفة في حالة أن بشرتك مصابة بحبوب الشباب لأنه قد يؤدي إلى زيادة الحبوب وظهور البثور بشكل أكبر. ماسك الدقيق لإزالة شعر الوجه يمكنكم تحضير ماسك الدقيق والليمون لإزالة الشعر الزائد من الوجه عبر اتباع الخطوات التالية:- أضيفي عدة قطرات من عصير الليمون مع كمية مناسبة من الدقيق الأبيض واعجنيهم جيدًا ويمكنك إضافة الماء بالتدريج حتى تتحول العجينة إلى أكثر تماسكًا.

يمكنك تزويد العجينة بالليمون والدقيق والماء بحسب الحاجة ثم اغسلي بشرتك أولًا بالماء الدافئ و ابدئي في وضع الخليط عليها بطبقة كثيفة.

بعد أن تجف من على البشرة قومي بإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر و يمكنك تطبيقها مرة أو مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة ضعيها 10 دقائق للتخلص من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وصفه طبيعية دون مواد ضارة - ثقفني

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