نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المكرونة البشاميل في الفرن بصوص البشاميل اللذيذ وبطعم شهي للعزومات في المقال التالي

من الصواني التي تقوم بعملها العديد من السيدات في شهر رمضان الكريم هي صينية المكرونة البشاميل أو صينية الكوسة بالبشاميل وغيرها من الصواني الأخرى المتعددة، حيث تعتبر المكرونة البشاميل مختلفة عن باقي الصواني الأخرى التي نقوم بعملها لأن السيدات يعتقدون أن صينية المكرونة البشاميل تحتاج للكثير من الوقت لعملها لانهم يعتقدون أنها مجهدة في عملها على الرغم من أنها لا تحتاج لوقت كبير حيث تعتبر مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج سوى اللحمة المفرومة والمكرونة وباقي المكونات الأخرى التي توجد في كل منزل مثل الطماطم والبصل والدقيق والسمنة لعمل البشاميل. مكونات عمل المكرونة البشاميل كيلو واحد من المكرونة.

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان من البصل المفروم.

حبتان إثنان من الطماطم المفروم.

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المقطع إلى قطع صغيرة.

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية من الماء مناسبة لسلق المكرونة.

نصف كوب من الدقيق.

ثمانية ملاعق كبيرة من السمنة. طريقة عمل المكرونة البشاميل أحضري حلة كبيرة الحجم وضعي بها كمية كبيرة من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة وقومي بتركها حتى تسخن وتغلي ثم قومي بإضافة المكرونة مع خمسة ملاعق من الزيت واتركيها حتى تنضج.

بعد ذلك قوني بتحضير طاسة عميقة وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وضعيها على النار وضعي بها حبتان من البصل المفروم وقلبيه جيدا ثم ضيفي الطماطم مع الفلفل الأخضر ثم ضيفي اللحمة المفرومة مع عصير الطماطم وقلبي هذه المكونات ببعضها ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود اتركي اللحمة حتى تنضج.

بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به كمية الدقيق مع السممة مع كوب من الحليب السائل وقومي بتقليب هذه المكونات حتى تصبح مخلوط كريمي وشبه سائل.

بعد ذلك قومي بتحضير صينية وضعي بها كمية من السمنة وضعي بها المكرونة المسلوقة ثم ضيفي البشاميل ثم اللحمة المفرومة ثم ضيفي كمية الاخرى من المكرونة وباقي البشاميل وقومي بإدخال صينية المكرونة البشاميل في الفرن واتركيها حتى تنضج.

بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة البشاميل في الفرن بصوص البشاميل اللذيذ وبطعم شهي للعزومات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المكرونة البشاميل في الفرن بصوص البشاميل اللذيذ وبطعم شهي للعزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.