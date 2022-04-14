وصفه خليجية.. ضعيها 10 دقائق علي شعرك الخفيف 7 ايام لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي النتيجة

لا شك أن حلم كل فتاة هو الشعر الطويل الجذاب فنعلم جميعا أن الشعر هو تاج المرأة والذي قد يميز فتاه عن أخرى ويجعل الفتيات أكثر جمالا، ومن هنا فقد تحاول الكثير من الفتيات استخدام الكثير من المنتجات الخاصة بالشعر والتي قد تكون مجهولة المصدر أو ربما قد يكون لها تأثير سلبي على الشعر بسبب احتوائها على مواد كيماوية قد تؤثر بشكل سلبي على فروة الشعر وهذا قد يضر الشعر بشكل كبير حيث إن منبع الشعر نفسه قد أصابه الضرر ويعد هذا شيء خطير لا يمكن الاستهانة به.

ضعيها 10 دقائق على شعرك الخفيف 7 أيام لتطويل وتكثيف الشعر

ومن هنا كان لابد من استبدال تلك هذا المنتجات الكيماوية الضارة بمواد طبيعية وصفات أمنة لكي تفيد الشعر وتعوض هذا الضرر الذي قد لحق بالشعر وفروة الرأس

مقادير الوصفة:-

معلقة زيت الخروع

كمية من زيت الجوجوبا

معلقتين زيت جوز الهند

زيت الجينسن

زيت الزيتون

طريقة إعداد الوصفة:-

احضري إناء عميق وصغير في نفس الوقت

قومي بإضافة الكميات المتساوية من كل أنواع هذه الزيوت التي ذكرناها في الأعلى

ابدئي في مزج هذه الزيوت جيدا حتى تختلط جيدا

قومي برفع هذا الإناء علي نار هادئة لدقيقة واحدة لتحصلي على خليط دافئ قليلا

طريقة الاستخدام :-

قومي أولا بغسل الشعر جيدا وتجفيفه جيدا لتحصلي علي شعر نظيف تماما لكي تعمل الوصفة عملها المناسب.

قومي بوضع الخليط علي شعرك وبالأخص على فروة الرأس مع عمل تدليك جيد جدا للشعر والتركيز أيضا على أطراف الشعر المهلكة والتي تحتاج إلى رعاية أكبر.

والآن احضري الغطاء الخاص بالرأس وقومي بتغطية الشعر بالكامل لكي يتغلل الزيت داخل فروة رأسك.

اتركي الوصفة تعمل حتى مرور ساعة أو أكثر لكي تحصلي علي نتيجة مبهرة.

اعتمادك علي هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع قد يمنحك شعرا طويلا في أقل وقت ممكن كما أنك سوف تتمتعين بشعر قوي جذاب من خلال مواد طبيعية ودون إلحاق أي ضرر بالشعر، استمري في استخدام هذه الوصفة وأخبرينا بالنتيجة.