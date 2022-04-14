نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة علي أصولها اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

الكنافة النابلسية بالجبنة من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم العربي، وهي من ألذ الحلويات التي تم اكتشاف عملها في الشام والتي أصبحت مشهورة في كل محلات الحلويات الشرقية بشكل كبير والمحببة لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة في شهر رمضان الكريم، والكنافة النابلسية من الحلويات التي تحتوي على مكونات غذائية عالية القيمة والتي تساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والعديد من الفوائد الغذائية الأخري، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل الكنافة في المنزل، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل لأحلي وأطعم كنافة نابلسية بالجبنة. طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة ومكوناتها المكونات نصف كيلو من عجينة الكنافة.

نصف كوب من الزبدة المذابة أو السمنة البلدي أو الزيت علي حسب الرغبة.

باكو من الجبنة الكيري أو الجبنة الموزاريلا علي حسب الرغبة.

كوبان من الشربات خفيف أو ثقيل.

ملعقة صغيرة من صبغة الطعام لون أحمر.

كوب ونصف من السكر المطحون الناعم جداً.

فستق مطحون وناعم للتزين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الشربات نحضر إناء ونضعه علي النار ثم نضع به ماء ونضع السكر ونستمر في التقليب جيدا ثم نتركه يغلي جيدا ، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الڤانيليا ونستمر في التقليب جيدا.

ثم نتركها لمدة 10دقائق يغلي علي النار، وبعد ذلك نرفعها من علي النار. طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة نحضر إناء عميق ثم نضع به الكنافة ونفتتها جيدا حتي تصبح مهروسة، ثم نضع عليها الزبدة أو السمنة البلدي السايحة علي حسب الرغبة، ونظل نفرتكها جيدا حتي تصبح مفتتة تماما.

ثم نحضر صينية الفرن او الصينية البايركس علي حسب ما لديكي، ثم ندهنها بالسمنة أو الزيت جيدا، ثم نضع في قاع الصينية الكنافة المخلوطة بالسمنة البلدي ونوزعها جيدا.

ثم نضع فوقها الجبنة الكيري أو الموتزريلا أو نوع أخر علي حسب ما لديكي ونوزعها جيدا علي السطح، ثم نضع عليها طبقة اخري من الكنافة المهروسة.

ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها من 15 إلي 20 دقيقة حتي تحمر أطرافها.

ثم نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات الدافئ ونضعها في طبق التقديم وتزين بالفستق الناعم، وتقدم الكنافة ساخنة وسوف تنال إعجاب جميع الاشخاص لانها محببة لدي الجميع وخصوصا هذه الطريقة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة علي أصولها اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي الكنافة النابلسية بالجبنة علي أصولها اللذيذة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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